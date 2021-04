Om Assange, tortur og straff

• Julian Assange er ikke straffedømt og utgjør ingen trussel mot noen. Hans langvarige isolasjon i et høysikkerhetsfengsel er verken nødvendig eller proporsjonal og uten rettslig grunnlag.

• 65 av rundt 160 innsatte i Belmarsh-fengselet har fått påvist koronaviruset, inkludert en innsatt i samme fløy som Julian Assange. Lettelser i soningsopphold – som vi ser over hele verden som svar på koronaviruset – bør utvides til å omfatte alle innsatte med mindre fengselssoning er helt nødvendig. Først og fremst bør alternative lettelser utvides til å inkludere de spesielt sårbare, som Assange, som har lungeproblemer.

• I desember 2015 fastslo FNs arbeidsgruppe om vilkårlig fengsling at Julian Assange, siden han ble arrestert 7. desember 2010, har vært utsatt for ulike former for vilkårlig frihetsberøvelse, inkludert ti dager i Wandsworth-fengselet i London; 550 dagers husarrest og nesten sju års opphold i den ecuadorianske ambassaden i London, der han risikerte arrestasjon hvis han forlot bygningen.

• Assange har dessuten siden april 2019 blitt holdt i nesten total isolasjon i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London.

• Britiske myndigheter arresterte opprinnelig Assange på grunnlag av en arrestordre utstedt av svenske myndigheter i forbindelse med påstander om seksuell trakassering som siden har blitt formelt opphevet på grunn av manglende bevis.

• At Assange i dag sitter i varetekt, er for å sikre hans tilstedeværelse under den pågående amerikanske utleveringssaken, en prosess som godt kan strekke seg over flere år.

• Med bakgrunn i den betydelige helserisikoen fortsatt fengsling vil innebære, samt Assanges bekymringer over behandlingen og forholdene under varetektsoppholdet, bør han umiddelbart løslates eller settes i husarrest.

«Assanges rettigheter er blitt alvorlig krenket i mer enn et tiår.» Nils Melzer