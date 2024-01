Om å sette pris på livet

Takknemlighetens filosofi Forfatter



(Norge) Forfatter: Espen Gamlund Forlag: Dreyers forlag(Norge)

FILOSOFI / I denne boken er den kosmiske takknemligheten beslektet med holdningen ydmykhet. For vi lever i kravenes, de forsmåddes, de oversettes, de misforståttes, de krenkedes og de undertryktes tidsalder.

Da faren min lå for døden, takket jeg ham inderlig for alt han hadde vært for meg. Jeg er usikker på om han hørte meg der han lå, men det gjorde godt. En slik takk hadde jeg aldri formulert før; man tar gjerne foreldres omsorg for gitt. Da han åndet ut, gikk jeg ut i gangen på St. Olav hospital i Trondheim. Det . . .