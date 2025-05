Om å redde journalistikken fra mediene

Das Prinzip Trotzdem

MEDIER / Populister benytter seg av samme stilmidler: skandalisering, opphisselse og etteraping – noe politikerne utnytter. Presseetikk, kildekritikk, grundighet og transparens er vanskelig nok midt i dagens mediale kryssild, som er preget av hastverk og svak økonomi.

«The medium is the message» er hovedtesen i en bok som utkom i 1964 med tittelen Understanding Media: The Extensions of Man. Boka gjorde den kanadiske kommunikasjonsteoretikeren Marshall McLuhan berømt. Han profeterte at det viktigste budskapet vil være mediet selv, enten det gjelder Shakespeare, sjampo eller schizofreni.

Sveitseren Roger de Weck bekrefter McLuhans aktualitet i boka Das Prinzip Trotzdem («Prinsippet tross alt»). Han snakker med autoritet, som publisist, moderator, forhenværende konsernsjef i det sveitsiske radio- og fjernsynsselskapet SRG og forhenværende sjefredaktør i den tyske ukesavisen Die ZEIT. Hans grunntanke: «Journalistikk påvirker forutsetningene for demokrati – den politiske kulturen, debattens saklighet og kvaliteten på meningsdannelse, borgernes lærelyst, deres mer eller mindre utpregede fellesskaps-ånd og motivasjon for samhold.»

Formuleringen definerer et journalistisk ideal der reportere søker informasjon, verifiserer, analyserer, prioriterer, sorterer, forklarer og aktualiserer – i motsetning til der de per digitalboulevardisering uthuler og forflater medielandskapet. En viltvoksende kamp om oppmerksomhet, fastholder Weck, truer til syvende og sist ikke bare kvalitetsjournalistikken, men selve det demokratiske . . .

