Oljefondet investerer mer i okkupasjon og indirekte folkemord

ISRAEL / NY TID kan dokumentere at siden krigen startet i Gaza i oktober 2023, har oljefondet økt sine investeringer med 35 prosent i selskaper som er involvert i Israels krigsforbrytelser, okkupasjoner og folkerettsbrudd i Midtøsten. I 27 av disse har oljefondet investert minst 1430 milliarder kroner ved utgangen av 2024 – mot 930 milliarder kroner året før.

Den norske staten har via sitt pensjonsfond dermed forsterket sin rolle bak Israels folkemord i Gaza og fordrivelsen og drapene på palestinere på Vestbredden samt okkupasjon og bombing av områder i nabolandene Syria og Libanon. Den norske staten risikerer dermed å bli dømt for medvirkning til folkemord og krigsforbrytelser i internasjonale domstoler.

Oljefondets investeringer som støtter opp under Israels aggresjon, kan deles inn i tre kategorier:

Støtter okkupasjonen

Første kategori er der oljefondet investeringer i selskaper som støtter okkupasjonen av Vestbredden og Øst-Jerusalem:

I rapporten Don’t buy into the occupation for 2024 framgår det at oljefondet har investert 20 milliarder dollar (cirka 220 milliarder kroner) i nær 50 israelske og ikke-israelske selskaper som profiterer på okkupasjonen. Det gjør oljefondet igjen til Europas største investor i selskaper som opererer på Vestbredden. Sammenliknet med 2023 er dette en øking fra 13,6 milliarder dollar.

Israels systematiske diskriminering av palestinerne utgjør apartheid, ifølge Human Richts Watch og Amnesty International.

I denne kategorien finner vi selskaper som fremmer turisme og utleie i de ulovlige bosetningene (Airbnb og Booking Holidays), som bidrar til bygging av veier og jernbane i okkuperte palestinske områder (betong, pukk og asfalt fra Heidelberg Materials og elektronisk utstyr fra Siemens), kjøretøy og anleggsmaskiner som brukes i rivning av palestinske hjem og bygging av ulovlige bosetninger (Caterpillar og Volvo), og finansiering av bygg og boliger i settlerkoloniene (Bank Hapoalim og Bank Leumi).

I de to bankene Hapoalim og Leumi har oljefondet mangedoblet sine investeringer siden krigen brøt ut.

Denne kategorien viser også til investeringer i israelske selskaper alene, som per 31.12.2024 utgjorde 65 israelske selskaper til en verdi av cirka 22 milliarder kroner. Aksjeverdiene var året før på cirka 15 milliarder kroner, altså en økning på cirka 30 prosent i løpet av 2024.

Disse israelske selskapene opererer innenfor et bredt spekter av virksomheter. Norge har eierandeler i seks banker som blant annet finansierer byggprosjekter på Vestbredden og i Øst-Jerusalem, der flere av disse bankene har filialer. I de to bankene Hapoalim og Leumi har oljefondet mangedoblet sine investeringer siden krigen brøt ut.

En av de største investeringene i Israel er i Azrieli Group, moderselskapet til

Green Mountains som eier flere store norske datasentre. Her har oljefondet femdoblet sine investeringer under krigen. Azrieli har også datterselskaper som operer på Vestbredden

Alle disse selskapene i denne kategorien, israelske som ikke-israelske, er ansvarlige for på ulike måter å fremme systematisk diskriminering av det palestinske folket.

Det er 25 organisasjoner som står bak den årlige rapporten Don’t buy into the occupation. Dette er blant flere LO, Fagforbundet, Handel og Kontor og Norsk Folkehjelp. Men selv med disse organisasjonenes nære forbindelser til Arbeiderpartiet, er det ingen tegn som tyder på at Regjeringen vil gjøre noe med disse investeringene.

Leverer våpen og utstyr

Andre kategori er investeringer i produsenter som leverer våpen og annet utstyr som brukes i folkemordet i Gaza:

Et enstemmig Storting støtter våpenhjelp til Ukraina. I Midtøsten er det motsatt: Den norske staten økte via sitt pensjonsfond i fjor kraftig investeringene i selskaper som produserer våpen, droner, drivstoff og forskjellige typer overvåkingssystemer og kjøretøy til Israel Defense Forces (IDF). Et eksempel: I amerikanske RTX tredoblet oljefondet sine investeringer fra 2023 til 2024 (fra 6,7 til 19,5 milliarder kroner). I Tysklands største våpenprodusent Rheinmetall tredoblet oljefondet sine investeringer i løpet av 2024 (fra 2,2 til 7,3 milliarder kroner). De leverer ammunisjon til tanks til Israel.

Andre våpenprodusenter i denne kategorien er General Electric og General Motors, som produserer henholdsvis motorer til bruk i helikoptere og tunge kjøretøy som brukes av IDF.

Oljefondet investerer også stort i selskaper som Ford, Rolls-Royce og Toyota, som leverer militære kjøretøy som brukes av IDF i Gaza. Oljefondet har dessuten investeringer i det tyske selskapet ThyssenKrupp, som leverer krigsskip, og Valero Energy Corp., som forsyner israelske militære fly med drivstoff.

I denne kategorien finner vi igjen verdens største produsent av anleggsmaskiner, amerikanske Caterpillar. IDF bruker Caterpillars armerte D9-bulldosere til å rive palestinske hjem og ødelegge infrastruktur. Det er dokumentert ved flere anledninger at disse bulldoserne kjører over og begraver palestinere i massegraver. I krigen i Gaza og i Libanon bruker IDF i stor grad også fjernstyrte kampbulldosere (robdozers) som er en automatisert versjon av Caterpillars D9-bulldosere.

I 2024 trakk kommunenes pensjonskasse KLP ut sine investeringer i Caterpillar «på grunn av fare for å bidra til brudd på menneskerettighetene og folkeretten på Vestbredden og Gaza». Samme år økte oljefondet sine investeringer.

I juni 2024 trakk kommunal Landspensjonskasse KLP ut sine investeringer i Caterpillar «på grunn av fare for å bidra til brudd på menneskerettighetene og folkeretten på Vestbredden og Gaza.» Samme år økte oljefondet sine investeringer i Caterpillar med 8 milliarder, til 24,3 milliarder.

Oljefondet har trukket seg ut av noen viktige amerikanske våpenselskaper som General Dynamics, Boeing, Lockheed Martin og L3Harris Technologies, som alle produserer våpen som brukes av IDF. Men begrunnelse er at de produserer kjernevåpen, ikke at våpnene deres brukes i krigen i Gaza.

Kunstig intelligens

Tredje kategori er investeringer i høyteknologiske selskaper som Israel er avhengig av i historiens første krig som drives av kunstig intelligens (KI, se også side 4):

Denne kategorien er av en eller annen grunn ikke med i oversiktene til kritikerne av oljefondets investeringer i krig og ødeleggelse i Palestina. Det er her vi finner de største investeringene.

Storebrands investeringsfond solgte i 2024 sine aksjer i Palantir «på grunn av selskapets leveranser til israelske militær- og sikkerhetsstyrker i okkuperte palestinske områder». Samtidig femtendoblet oljefondet sine investeringer i selskapet.

Noen av verdens største teknologiske selskaper, Amazon, Google/Alphabeth, Microsoft, Cisco og Palantir, er dypt involvert i Israels krigføring med sine KI-styrte overvåkingssystemer og skytjenester. I disse fem selskapene har oljefondet enorme investeringer, til sammen 1193 milliarder i 2024 mot 757 milliarder i 2023. Det er en økning på ca. 33 prosent i løpet av krigen. Oljefondsjef Nicolai Tangen har tidligere uttalt at slike selskaper driver good business.

Det er også interessant at Storebrands investeringsfond i oktober 2024 solgt sine aksjer i Palantir «på grunn av selskapets leveranser til israelske militær- og sikkerhetsstyrker i okkuperte palestinske områder». Dette skjedde samme år som oljefondet 15-doblet sine investeringer i selskapet, fra 1,3 milliarder til 19,6 milliarder. Sjefen for Palantir Alex Karp uttalte i november 2023: «I am proud that we are supporting Israel in every way we can.»

Samme begrunnelse som Storebrand bruker for å trekke seg ut av Palantir, er også gyldig når det gjelder de fire andre teknogigantene som er nevnt over.

Krigen i Gaza er også våpenprodusentenes mulighet til å utforske nye typer våpen og våpensystemer mot en forsvarsløs befolkning. [Se egen undersak.]

Norge er medansvarlig i folkemord og etnisk rensing i Palestina

Oljefondet har etter 2015 trukket seg ut av en rekke selskaper av forskjellige årsaker. Det kan være selskaper som skader miljø og helse, og våpenprodusenter som produserer klase- eller kjernevåpen. Noen er utelukket pga. brudd på menneskerettighetene. Etter Russlands invasjon av Ukraina 24. februar 2022 trakk oljefondet seg ut av Russland i løpet av noen dager etter ordre fra Finansdepartementet.

Oljefondet har i liten grad utelukket selskaper som krenker menneskerettigheter i Palestina. Oljefondets organ Etikkrådet har sendt et brev (datert 30.8.24) til Finansdepartementet under overskriften «Etikkrådets arbeid med selskaper som har virksomhet i tilknyning til Vestbredden/Gaza». Brevet er undertegnet rådets leder Svein Richard Brandtzæg.

I brevet skriver Brandtzæg at det generelt sett er høy terskel for utelukkelse. Rådet redegjør der for hvorfor de i svært få tilfeller anbefaler oljefondet å trekke seg ut av selskaper som kan knyttes til Israels ulovlige okkupasjon. Etikkrådet skriver:

«Rådet legger også vekt på om selskapenes bidrag er sporadiske eller om de har en permanent tilstedeværelse i det okkuperte området, samt om selskapene produserer eller selger rent generiske produkter, eller om det er produkter eller tjenester som er spesielt tilpasset bruk i området.»

Dermed rammes ikke store globale selskaper innen bransjer som kjøretøy og anleggsmaskiner, høyteknologi, sement, finans, konsumvarer og turisme. Disse produserer jo «generiske produkter» som selges på det internasjonale markedet og ikke spesifikt i de okkuperte områdene. Følgelig går de store gigantene fri fordi de produserer varer og tjenester globalt der bare en liten del av deres virksomhet foregår i Palestina. Men slike selskaper kunne selvsagt ha utformet forbud mot at deres produkter blir brukt av IDF og i bosettingene.

Oljefondet opprettholder for eksempel sine aksjer i en av verdens største produsenter av sement, tyske Heidelberg Materials. De produserer med sitt datterselskap Hanson Israel pukk, asfalt og sement i fire anlegg som har permanent tilstedeværelse på Vestbredden.

I 2024 utelukket oljefondet det israelske kommunikasjonsselskapet Bezeq fordi «selskapet medvirker til alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner». Det er bare det at denne anklagen passer presis på alle de andre selskapene som er nevnt i denne artikkelen.

Våpenprodusenter

I Etikkrådets brev står det at når det gjelder investeringer i våpenprodusenter som er brukt i Gaza, «er det svært få aktuelle selskaper igjen i fondet». Dette står skarpt i strid med den oversikten som er laget av den amerikanske kvekerorganisasjonen American Friends Service Committee#.

Under overskriften «Companies Profiting from the Gaza Genocide» lister kvekerne opp en rekke selskaper som tjener på folkemordet i Gaza. Blant disse er selskaper der oljefondet har investert svært tung. Det gjelder Alphabet (Google), Amazon, Caterpillar, Cisco, Ford, General Electric, General Motors, Mercedes-Benz, Microsoft, Palantir, Rheinmetall, RTX, Rolls-Royce, ThyssenKrupp, Toyota, Valero og Volvo [se undersak].

Våpenindustrien er pådriver for evigvarende militære konflikter.

FNs høyeste juridiske instans, Den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag, fastslår i en uttalelse 19. juli 2024 at den israelske okkupasjonen av Palestina i sin helhet er ulovlig og må avsluttes så snart som mulig. Videre slås det fast at alle stater har plikt til å sørge for at deres handlinger på ingen måte bidrar til at okkupasjonen kan fortsette.

Oljefondet er en del av den kapitalistiske drapsmaskinen

I forrige nummer av NY TID er hovedoppslaget «Det militær-industrielle kompleksets evige krig». Her dokumenterer Torleif Johnsen hvordan våpenindustrien er pådriver for evigvarende militære konflikter, i allianse med korrupte politikere. Men det militær-industrielle komplekset består ikke bare av våpenprodusenter, men også av produsenter av alle typer støttefunksjoner til krigføring, som for eksempel forskjellige typer kjøretøy og materiale til bygging av veier, murer, gjerder, jernbane, kontrollposter og bygninger som har militære formål. Det gjelder også de høyteknologiske selskapene som utvikler en automatisert krig som drives fram av KI.

USA og Tyskland er Israels fremste våpendragere i både bokstavelig og overført betydning.

Hvis vi studerer oversikten over de 27 selskapene, ser vi at mange er blant de største i verden i sine bransjer. Microsoft, Amazon og Google er blant de ti største selskapene i verden; Heidelberg er blant verden største sementprodusenter; Caterpillar og Volvo er giganter innen anleggsmaskiner; mens Rheinmetall, Toyota, Mercedes-Benz og Ford produserer andre typer kjøretøy som brukes av IDF.

Samtidig viser lista med de 27 selskapene at støtten til Israels krig mot naboene er en integrert del av den kapitalistiske økonomien som oljefondet er en del av. Det er ikke tilfeldig at de fleste selskapene er amerikanske og tyske. Og USA og Tyskland er også Israels viktigste politiske støttespillere. Vi kan kalle dem Israels fremste våpendragere i både bokstavelig og overført betydning.

Og blant disse våpendragerne er også oljefondet – Statens pensjonsfond utland. Å trekke investeringene i disse ‘Merchants of War’ vil rett og slett svekke fondets avkastninger. Og alle disse selskapene driver som sagt med «good business».

Oljefondet

Beløpene er i norske kroner. Tallene er hentet fra nettsida

til Norges Bank Investment Management.

De utvalgte selskapene er hentet fra rapporten Don’t buy into the occupation fra november 2024 (støttet blant annet av LO) og nettstedet Companies Profiting from the Gaza Genocide | American Friends Service Committee, publisert av de amerikanske kvekerne.

Selskap Land Virksomhet aksjebeholdning 31.12.23 i milliarder kroner aksjebe-

holdning 31.12.24 Airbnb USA utleie, turisme 6,2 4,8 Alphabet (Google) USA KI-styrt overvåking,

skytjenester 195,5 332,4 Azrieli Group Israel finans, eiendom 0.08 0,4 Amazon USA overvåking, skytjenester 177,2 306,4 Bank Hapoalim Israel finans 0,9 2,6 Bank Leumi Israel finans 0,4 1,0 Booking Holdings Inc. USA utleie, turisme 17,3 21,9 Caterpillar USA bulldosere 16,5 24,3 Cisco Systems USA KI-styrt overvåking,

skytjenester 25,0 36,9 Ford USA militære kjøretøy 4,7 4,3 Heidelberg Materials Tyskland sement, pukk, asfalt 2,1 3,0 Hewlett Pachard

Enterprice USA overvåking 0,4 1,3 General Electric USA motorer til helikopter 11,8 16,5 General Motors USA motorer og girkasser til

militære kjøretøy 6,0 6,6 Mercedes-Benz Tyskland militære kjøretøy 2,7 4,7 Microsoft USA KI-styrt overvåking,

skytjenester 358,4 497,0 Motorola Solutions USA overvåking 6,4 12,0 Palantir USA KI-styrt overvåking,

skytjenester 1,3 19,6 Rheinmetall Tyskland våpen 2,2 7,3 RTX (tidligere Raytheon

Technologies Corp.) USA våpen 6,7 19,5 Rolls-Royce Holdings UK militære kjøretøy 7,8 15,2 Siemens Tyskland kommunikasjon,

teknologi 36,3 40,0 Syensqo Belgia våpen, overvåking 2,3 2,2 ThyssenKrupp Tyskland krigsskip 1,1 0.5 Toyota Japan militære kjøretøy 27,9 38,0 Valero Energy Corp. USA drivstoff til bombefly 5,6 7,5 Volvo Sverige anleggsmaskiner 7,7 4,6 Sum 930,4 1430,0 Differanse 2023–24 499,6 35 %





