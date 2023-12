Oliestaternes militære ambitioner

New Military Strategies. The Mirage of Autonomy in Saudi Arabia the UAE, and Qatar

VÅBEN / Der er en mængde udviklinger i de tre oliestater Saudi-Arabien, UAE og Qatar, som Jean-Loup Samaan forsker på i sin seneste bog. Dette er de tre oliestater der tegner sig for 17 procent af samtlige våbenindkøb på verdensplan. Saudi-Arabien ønske om at blive en atommagt for at kunne stå op imod Iran.

Da Saudi-Arabien i 2015 sendte sin hær ind i nabolandet Yemen for at støtte den belejrede præsident, Abdrabbuh Mansur Hadi, i borgerkrigen, havde koalitionen deltagelse af 500 soldater fra Mauretanien. Den bundfattige vestafrikanske stat har ellers ikke råd til den slags militære eventyr, og landets strategiske interesser i denne yemenitiske borgerkrig er det svært at få øje på.

Forklaringen har da også en lidt anden vinkel. Mauretanien var nemlig kommet på listen over lande i Sahel-regionen, der modtog rundhåndet økonomisk støtte fra Saudi Arabien og dets koalitionspartner, De Forenede Arabiske Emirater (UAE) – og i 2020 overtrumfede sidstnævnte alt ved at investere 2 milliarder dollar i Mauretanien. Det er et betragteligt beløb i et land med et årligt BNP på 5 milliarder dollar.

Denne særlige form for udviklingshjælp kan ikke helt sammenlignes med, hvad vi i den vestlige verden forstår ved begrebet. Formålet er helt tydeligt at skaffe sig indflydelse, og navnlig militær dominans.

Olieindtægterne ændrede alt

Dette er blot en af en mængde udviklinger i de tre oliestater Saudi Arabien, UAE og Qatar, som Jean-Loup Samaan, der forsker i Mellemøstens strategiske forhold ved universitetet i Singapore, beskriver i sin seneste bog. Og det er temmelig bekymrende læsning.

Muhammed bin Salman#s store udviklingsplan, Vision 2030, har som mål, at fem af landets universiteter skal løftes op i listen over verdens 200 bedste universiteter.

De tre stater er altid blevet betragtet som militære . . .