Olav Rytter etter dramatiske veker i Praha

Berge Furre (1937–2016) var tidligere politiker, og med på grunnleggelsen av Sosialistisk Folkeparti (senere SV).

ORIENTERING 7. SEPTEMBER 1968

Olav Rytters heilhjarta støtte til den lovlege regjeringa i landet vart kjent for millionar av tsjekkarar og slovakar. Orda hans nådde eit folk han kjende vel. Kring 1930 studerte han i Praha, og han var der under München-krisa 1938. I åra etter maktskiftet 1948 var han også i fem år sjef for FNs Informasjonskontor i Praha. Orientering spør:

– Norsk presse synte seg mindre «fri» enn Radio Praha. Da Rytter kom ut av Tsjekkoslovakia med siste tog før grensa vart sperra, fekk han sjå i norske aviser at han skulle ha kome i tvil om at det var rett å vera NATO-motstandar lenger:

– Sjølvsagt har eg ikkje sagt noko slikt, seier Olav Rytter til Orientering. Eg er like mykje mot norsk NATO-medlemskap no som før 21. august. Det var nettopp den blokkpolitikk NATO er uttrykk for som Tsjekkoslovakia vart offer for. Frasen om at «NATO tener freden» må iallfall vera gravlagd no. Det var nettopp det militære argument – om NATO – som russarane kunne bruka til påskot for å hersetja Tsjekkoslovakia. Noreg og Tsjekkoslovakia er begge utsette land i blokkpolitikken. Den strategiske situasjonen til Noreg og CSSR liknar kvarandre. Liksom Warszawa-alliansen er Tsjekkoslovakias problem, er NATO vårt. Det gjeld å unngå at vår allianse fører til ein like hard lagnad for oss.

– Men like sjølvsagt er det at dei som er med kampanjen mot NATO må drøfta det som er hendt og vurdera det politiske opplegget i lys av dei røynslene Tsjekkoslovakia-tragedien gjev oss. Truleg er det no blitt viktigare enn før å drøfta alternativa til NATO. Dessutan kjenner eg det slik at det må vera ei mest like viktig oppgåve å frigjera Tsjekkoslovakia fra Warszawapakta som å få Noreg ut av NATO. Rapacki-planen var mykje framme i ordskiftet mann og mann i mellom i Praha. Om Noreg kunne tre ut av NATO som ein lekk i ei nøytralisering av små land mellom aust og vest – også Tsjekkoslovakia – ville mykje vera vunne.

– Du nemnde alternativ til NATO?

– Ja, om det har meiningane i kampanjen her vore delte. Sjølv har eg halde på væpna nøytralitet, eventuelt som overgang til eit nordisk nøytralitetssamband. Og opphaldet i Tsjekkoslovakia styrkte meg i det. Demonstrasjonane i Praha mot okkupasjonen utvikla seg etter kvart til ein demonstrasjon for tsjekkoslovakisk nøytralitet. Dei tenkte seg Tsjekkoslovakia som lekk i ei nøytral sone, dei tenkte seg eit væpna nøytralt Tsjekkoslovakia som berre hadde seg sjølv å lita på. Da ville dei kunna møta fienden med våpen – ikkje som no og i 1938 og 1939 med plakatar og protestar. Både i 1938 og no var det alliansepolitikken som førde dei i ulykke. Dei mange tusen som bar merket med krav om nøytralitet på seg hadde større von om at den lina kunne tryggja fridomen deira.