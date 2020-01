Økonomiske motive kan ødelegge for kunstig intelligens

Forfatter: Stuart Russell Allen Lane , Storbritannia

Kan en maskin forstå alle menneskelige preferanser? Finnes det altruistiske maskiner? Vil superintelligent kunstig intelligens (KI) noensinne komme? Vil det bli mulig å laste ned menneskets bevissthet til et dataprogram? Dette er spørsmål Stuart Russell tar opp i denne boken. Russell er blant annet professor i informatikk og æresdoktor ved Wadham College i Oxford. Han har mottatt en rekke priser og ærestitler for sin forskning på forholdet mellom datamaskiner og mennesker, og han har skrevet en rekke bøker om farene og fordelene ved kunstig intelligens.

Boken tar opp viktige og sentrale problemstillinger, som borgerlønn og hvordan teknologi skal tas i bruk innenfor utdanningssystemet. Russell diskuterer også problemene med bruk av humanoider – roboter som ligner på mennesker.

Alan Turing advarte mot å gjøre roboter mest mulig lik mennesker. Han mente at det kunne komme til å skape følelsesmessige bindinger fra mennesket til maskin, noe som kan gjøre at maskinene får overtaket. Russell er enig, men nevner også at ingen lytter til Turing på dette området.

Bør roboter få status som elektroniske individer med egne rettigheter? Hvordan unngår vi at mennesker får en lavere status enn roboter? Hvem bør straffes hvis roboten gjør noe kriminelt – programmereren eller roboten? Og hvordan straffer man i tilfellet en robot? Det er meningsløst å fengsle roboter, for de har jo ikke følelser.

Russell nekter å svare på spørsmålet om når superintelligent KI vil komme. Han peker på alle de gale, skråsikre forutsigelsene kunnskapsrike mennesker har servert opp gjennom historie og mener at selve spørsmålet forutsetter et «begrepsmessig gjennombrudd» som det ikke er mulig å si noe sikkert om.

Russell bringer til torgs mange treffende og underholdende eksempler på hvor feil det er mulig å ta: For eksempel kom atomforskeren Rutherford i 1929 med en skråsikker uttalelse om at en nukleær kjedereaksjon aldri ville komme til å finne sted, og bare noen få år senere hadde atomforskeren Szilárd satt i gang konseptet med den første nukleære kjedereaksjonen.

Menneskets valg

Menneskelige preferanser finnes ikke inne i en maskin og er heller ikke noe som kan observeres direkte, men det må likevel finnes et sammenbindende ledd mellom maskinen og menneskets preferanser, skriver Russell. Disse preferansene kan observeres gjennom menneskets valg. Hvis maskinen skal kunne forstå menneskelige preferanser, må den bli kjent med hva menneskene ønsker. En maskin som ikke vet noe om menneskelige preferanser, vil ikke være nyttig for mennesket, og da er poenget med maskinen borte.

Mennesker er ikke alltid rasjonelle, og hvordan skal en maskin kunne ta det imperfekte og irrasjonelle ved vår art med i beregningen når den skal finne ut hva vi vil? Disse «forstyrrelsene» må maskinene lære seg til å tolke.

Ulik forståelse av kontekst kan skape forstyrrelser i kommunikasjonen mellom mennesker og maskin. Hvis jeg sier til en maskin: «Skaff meg en pizza uansett hva det koster!» – er maskinen da villig til å drepe halve menneskeheten for å skaffe meg en pizza? Eller vil den kjøpe en pizza som koster en halv million kroner? Hvordan kan vi unngå at en robot kjører halve verden rundt i desperat jakt etter kaffe fordi det siste stoppestedet var stengt og jeg ville ha en kaffe «uansett hva»? Hvordan skal maskiner og mennesker lære å snakke sammen? Og hvordan skal de lære å forstå hverandre?

Etikk og moral

Kan man fylle en maskin med etikk og moral som vil gjøre den i stand til å løse menneskelige problemer? Aberet med maskiner er ikke at de ikke kan løse problemer, skriver Russell, men at vi risikerer at de løser problemene på feil måte: På jakt etter egnede løsninger på de økologiske problemene, for eksempel, kunne de komme til å utrydde menneskeheten.

Russell skriver: «Det at maskiner er usikre på hva mennesker vil, er selve nøkkelen til å skape brukbare maskiner.» Hvorfor? Jo, fordi en maskin som tror at den har skjønt hva mennesket vil, godt kunne komme til å handle målrettet, men på en uheldig måte, på grunn av en systemfeil som ikke inkluderer muligheten for feiltolkning, og den kunne komme til å gjøre noe svært ødeleggende på veien mot sitt mål.

På jakt etter egnede løsninger på de økologiske problemene, kunne maskinene komme til

å utrydde menneskeheten.

Russell mener imidlertid det er grunn til optimisme: «Skal dette gå bra», skriver han, «må vi bort fra ideen om at maskinens bevissthet må komme på linje med menneskets.» Innenfor KI kalles dette «The Alignment Problem». Det ligger økonomiske interesser til grunn for å skape maskiner som kommer på linje med menneskets intelligens. Deretter kan maskinene begynne å utvikle seg videre, for til sist å kunne bli supercomputere som ikke følger menneskets instruksjoner. Da kan det til slutt ende med utryddelse av menneskeheten.

Økonomiske motiver

Det er større nytte i maskiner som utfører det mennesket ønsker, enn i maskiner som gjør noe helt annet enn det mennesket vil. Russell peker likevel på muligheten for at en enkelt dataingeniør vil kunne komme til å ødelegge både for seg selv og andre, ved å la maskiner begynne å handle på egen hånd. Økonomiske motiver kan ødelegge for hele industrien og kan frambringe konkurransedrevne maskiner som kommer ut av kontroll.

Dersom man fokuserer mer på utviklingen av KI for dens egen skyld enn på problemet med kontroll, kan det gå galt. Vi taper ikke noe på å dele kunnskap med hverandre, for KI er ikke et nullsumspill, påpeker Russell. På den annen side: Å konkurrere om å utvikle den første datamaskinen som skal kunne overgå mennesket, vil skape et negativt nullsumspill. Han skriver: «Kanskje det viktigste vi kan gjøre, er å utvikle KI-systemer som er – så langt det er mulig – trygge og nyttige for mennesket. Først da vil det være fornuftig å regulere kunstig intelligens.»

