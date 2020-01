Økologisk økonomi og utopienes lovsang

ØKO-ØKONOMI: Økonomi-professor Ove Daniel Jakobsen er like vilter i tankene som Nordlands natur er vill og mangfoldig. I hans 12. bok skal utopiene frelse oss.

Forfatter: Ove Daniel Jakobsen Flux Forlag , Norge

Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Mange har reist til Bodø og kommet entusiastiske derfra etter å ha fått innsikt i grunnleggende økologisk filosofi og økonomi. Men får Jakobsen gjenhør blant andre økonomer – og i næringslivet? Kanskje, kanskje ikke.

En alternativ tenker

Økonomiens eneste gyldige mål er å betjene livsprosessene i alle slags sosiale og økologiske systemer, skriver Jakobsen. Det er en påstand stadig flere blant oss nå nikker anerkjennende til. Det skulle bare mangle, etter klimapanelets mange rapporter samt ulike studier om tap av naturmangfold. Det kan være grunn til å hevde at det går utforbakke, og at det økonomiske systemet er sterkt medskyldig i det.

Trøsten er da at økonomiske systemer er laget av oss og kan endres av oss. Men hvordan? Jo, sier Jakobsen, vi må se samfunnet fra utsiden for å kunne si noe om hvor vi vil i en annen verden. Og det er gjennom utopier vi kan klare det.

Et oppslagsverk

Boken Økologisk økonomi er et resultat av mange års studier av andres ideer samt inspirasjon hentet fra kontakt med praktikere. Dette er like mye et oppslagsverk som en bok som skal lese fra a til å.

Økonomiens eneste gyldige mål er å betjene livsprosessene i alle slags sosiale og økologiske systemer.

40 ulike tenkere, i et tidsspenn på 100 år, presenteres med en kort biografi og hovedtanker. Det er alt fra Arne Næss, Albert Schweitzer og Polly Higgins til Kenneth Boulding og Herman Daly. Fellers for dem alle er at de tenker store, alternative tanker som er ment å bringe verden framover, i et system som fremmer både økologiske, økonomiske, sosiale og kulturelle verdier i en sunn balanse.