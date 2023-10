Økologisk og politisk havari

MILJØ / Østersjøen har blitt et ubegrenset deponi av dødelige substanser. Dette stammer fra utbyggingen og forurensningen av elva Oder. Men hva med det miljømessige? Oderdeltaet er et vidstrakt, grenseoverskridende nettverk av elver, sjøer og livgivende våtmark.

Råtten fisk med buken opp stikker opp fra sivet – igjen. Stanken er uutholdelig, forteller menneskene på begge sider av grenseelva Oder nær Frankfurt. I juni ble det funnet et halvt tonn død fisk i to kanaler på polsk side. I juli dukket det opp et nytt tonn kadavre, denne gang på tsjekkisk side. For beboerne gir dette en eim av fjorårets sommer.

Massedød av fisk

For ett år siden nådde nyheten om massedød av fisk mediene. Opptil 50 prosent av den totale bestanden av 50 forskjellige fiskearter i Oder ble utslettet, rundt 300–400 tonn fisk i området nær . . .

