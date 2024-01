NATUREN: >/b>Europa varmes opp fortere enn alle andre steder på planeten. For at en økologisk balanse skal kunne oppnås på kloden, må minst 30 prosent av landmasse og hav – som på grunn av menneskelig aktivitet ikke lenger er intakt – gjenvinnes. Agrarforskere spår: Bøndene vil i fremtiden returnere til økologisk arealbruk – eller måtte legge opp. De kan bygge solaranlegg. De kan dyrke siv, som egner seg til miljøvennlig isolasjonsmaterialer, emballasje, byggematerialer eller energiråstoff.

En småprat på flyplassen fører til følgende kommentar fra passkontrolløren: «Du arbeider altså med klimasaker. Og du flyr mye, ser jeg. Er nå disse aktivitetene i harmoni med hverandre?» Jeg slår fast at klimadebatten har blitt et allemannstema. På rekordtid. For bare fem–seks år siden var det kontroversielt å ytre at fossilt brennstoff må forbli i bakken. Nå sier «alle» seg enige . . .

