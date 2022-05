Økologi er legende alvor

All Art is Ecological

ØKOLOGI : Pinguins nystartete grønne serie præsenterer gamle og nye bøger, der ændrer på måden vi tænker og taler om den levende jord. Du befinder dig i masseudryddelsens tidsalder, men filosoffen Martin Heidegger bringer os her på sporet af det som vi har brug for.

Dagligt hører man udtalelser i stil med: Hvad vi først og fremmest har brug for er bæredygtige løsninger. Eller: Hvad vil du gøre, for at redde kloden? Og hvor mange seminarer slutter ikke gerne med en næsten opsummerende advarsel: Hvad kan vi så bruge al den viden til, for nu er det tid til at handle. Folk kigger ned i skødet eller ud i luften, gerne mærket af en følelse af skam. Nu vil vi gerne se noget vilje, noget initiativrigdom.

Men Morton går en anden vej: for ham skal vi lære at tænke langsomt, lade os overraske, undre os over hvor underlig tingene og vi selv er. At læse ham er som at høre Pink Floyd (hans eget foretrukne band), man lytter og svæver – mens man lader alt det mærkelige og bizarre ved tingene flyde sammen til underlige størrelser, til noget vi ikke helt forstår, som hyperobjekter, plastikøer, mærkelige sugekopper hos en blæksprutte som pludselig rækker ud efter én for at skabe kontakt, som i Craig Fosters film Hvad jeg lærte af blæksprutten . . .