Øko-anarkisten på greske Hydra: Å kunne tre ut av vår vestlige hverdag

PORTRETT: Kan man i dag leve et liv der man synger til soloppgangen og danser ved solnedgangen? Ifølge Don Lowe er alle grekere anarkister i sitt hjerte.

Hva er det med den greske øya Hydra, som tiltrakk seg personligheter som Leonard Cohen, Axel Jensen og Marianne Ihlen? NY TID dro dit og møtte den britiske beboereren som har bodd der lengst, Don Lowe. Han kom hit som 27-åring og ble værende. Cohen og Ihlens mangeårige venn er nå over 80 år – – og har skrevet rundt hundre bøker på en manuell skrivemaskin. Don – egentlig «Donald» – er annerledes enn de fleste, og en viss navnebrors rake motsetning.

Demokratiet står for fall

Nylig ble livet på Hydra gjengitt i Nick Broomfields dokumentar Marianne & Leonard: Words of Love (se NRK og nytid.no) om tiden på 1960–70-tallet – med tilbakeblikk fra i dag. Og Hydra er også aktuell i årets bestselger A Theatre For Dreamers av Polly Samson (se side 55).

I Axel (2019) av Torgrim Eggen fortelles det at Hollywood-filmen Skjønnheten på Hydra (Boy on a Dolphin, 1957) – Sophia Lorens internasjonale filmdebut på denne vakre greske øya, inspirerte mange til å reise hit. Eggen beskriver Hydra-perioden fra 1957 til 1962, da Axel Jensen og Marianne Ihlen dro hit – etter at Jensens bok Ikaros (1957) ga nok penger til reisen. Forlegger Henrik Groth i Cappelen var også raus med forskudd på neste bok, og etter hvert også med bidrag til Ihlen.

En rekke nordmenn har valfartet til Hydra, undertegnede inkludert. For over 30 år siden var vi tre ex.phil.-studenter som reiste hit en aprilmåned, der vi også møtte den aldrende norske forfatteren Felix Thoresen. Han kom hit etter å ha «vært gjest hos prinsen i Nepal», som han sa. En diskuterende, eksentrisk fyr som belærte oss unge mens han trommet med krokete fingre på armbåndsurene våre – for tiden selv ville vi bare forstå med tiden. Ja, grekerne skiller mellom «kairos» og «kronos». Og en natt skrek berusede Thoresen på bar da han reiste seg og krakken veltet, plutselig opphisset av vår diskusjon om sosialismen: «Demokratiet står for fall! Aristokratiet lenge leve!»

Å bli 80 var som «å bla en side videre i livets bok».

Her på Hydra omtaler Don (han kjente også Thoresen) i dag Hellas som både starten og slutten for demokratiet og vår vestlige sivilisasjon. Fra engelskmannens eksil er avskyen tydelig over«sivilisasjonens» stadige bruk av fiendebilder, kriger og kynisk utbyttende politikk fra stat og kapital. Fra bøkene hans finner vi karakteristikken av Vesten som «syfilisasjonen»: hvite ledere som fra sine mektige roller «slipper ut sitt sinne. Ikke som villmenn, denne gangen, men som siviliserte barbarer. Den nye logikken som jeg kaller den syfiliserte verden – en tropisk kreft. Jeg mener en politisk logikk. Om hva sivilisasjonen har blitt til, og fremdeles blir til».

Kvinnene

Blant disse unge i tjueårene på Hydra rundt 1960-tallet var det flere som fant og mistet hverandre, også Leonard og Marianne. Og mens Cohen reiste rundt, trådde Don inn hos Marianne på sin måte – slik at lille Axel spurte sin mor om hun ikke like godt kunne gifte seg med Don. Vel, hun svarte at han jo var «gift», så det gikk ikke. Don var da sammen med en gresk kvinne, som senere forlot ham og tok med seg datteren deres til Athen. Hans første samboer – en amerikansk kvinne som opprinnelig fikk ham til Hydra – var tidligere dratt tilbake til USA med sønnen deres.

Jeg spør Don om Mariannes rolle blant alle disse mer eller mindre talentfulle kunstnerne og intellektuelle – hvordan gikk det med henne? Han svarer at hun først og fremst var deres muse: «Marianne var ingen intellektuell, men ble det etter hvert. Kvinner har en fascinerende evne til å gjøre mange ting samtidig. Å få barn er det ultimate skaperverk. Andre legger sin begavelse i å skrive bøker.»

Forteller han oss, for jeg sitter i hans hjem, der jeg er introdusert av Mariannes stedatter Eva Stang og hennes datter Andrea.

Don fortsetter om Hydra-kunstnernes kompliserte forhold til kvinner. Han gjengir en episode der Ihlen er tilbake 30 år etter. Samtidig kommer tilfeldigvis også Cohen, som ikke hadde sett henne på alle disse årene. Da Don møter ham på gaten, gjør han Cohen oppmerksom på Marianne, hvorpå Cohen overrasket stopper opp, tenker seg om og svarer: «I think I can handle it …» Hvordan ville det være å møte sin første kjærlighet igjen?

Står det alltid en eller flere kvinner bak disse mytologiserte mennene? Og kjekket Don seg overfor meg der vi vandret rundt utenfor huset da han fortalte at med Cohens berømmelse kom det stadig kvinner og så etter musikeren her på Hydra, og da Cohen sluttet å komme, ble det en fin anledning for ham til å varte dem opp …

Samtidig: «Jeg er kanskje den som har kjent Leonard lengst som venn. Han er en stor dikter. Jeg kjente ham meget godt, og vi respekterte hverandre som brødre. Men jeg var ingen stor fan av ham, fordi jeg levde på min egen måte.».

«L.C.,» som han kaller Cohen. Begge elsket de kvinnene, men likevel valgte de begge en slags årelang munketilværelse – som eldre tilbrakte Cohen flere år i et kloster. Men også Don levde 14 år i sølibat her på øya – han måtte finne noe dypt i seg selv. Og det var krevende, spesielt etter å ha blitt forlatt av en kvinne.

Lowes kjærlighet stikker nok dypere enn til å være en kvinneforfører. Som han fortalte, ble han etter flere ensomme og harde år, uten penger, hjemløs og sulten, nærmest religiøs – han fant en kjærlighet til livet, til alle han møtte. Denne utstrålingen var tydelig merkbar, her vi satt, eller som kvelden i forveien, der han passerte middagsbordet og ble invitert med.

Må man så miste seg selv for nærmest Ibsensk å finne seg selv? Jeg tror ikke Don fant Gud, men heller en panteistisk kjærlighet, til alt og alle. Også dyrene som stadig besøker ham, eller de svartkledde gamle konene som omfavner ham.

Fred og fiendebilder

Don var en rebell fra han var liten, ifølge sine egne bøker. En som følte seg nærmere dem på bunnen. En som valgte sitt utenforskap. Han dro av sted som 17-åring, reiste som sjømann rundt jorden to ganger. Drev så med oljeboring i Libyas ørken. Han har sett det meste.

Det interessante med Don er at han virkelig la den vestlige verdens strev og konflikter bak seg. Men også at han klarte seg uten en pengesendende forlegger – som Axel Jensen – eller en familie å vende hjem til: «Jeg har alltids kunnet finne mat i havet, og jeg vet hvor det vokser urter i fjellet her, eller hvor mandeltrærne er. Jeg trenger ikke så mye … bare litt papir og noen skrivemaskinbånd.»

Han bosatte seg etter hvert her på Hydra i en falleferdig rønne som han rehabiliterte av skrap han fant, og med noen småpenger han klarte å spare. Øverst oppe i Hydras runde amfi av hvitkalkede hus skuer vi fra fjellskråningen ut over det glitrende havet med fastlandet langt der borte. Akkurat her bodde en gang også Edit Piaf, ifølge Don. Det spartanske lille huset har fremdeles verken innlagt vann eller strøm. Vann henter han i en brønn et stykke av gårde. Stillheten er til å ta og føle på, bare avbrutt av enkelte pakkeslers hyl fra skråningen, hundeglam eller summende bier. Om ikke den plutselig lyden fra en nabos harpe.

Det glade gutteansiktet på over 80 snakker om naturen og livets skjønnhet. Og ikke minst verdien av god helse; selv svømmer han hver eneste dag. I perioder uten penger livnærte han seg ved å dykke etter blekksprut.

«Ikke tro at et geni er lykkelig. Vær takknemlig for at du ikke er noe.»

De to rommene er overfylt av små ting han har samlet på som vitner om et langt liv her på øya. Som fotografiene på veggene [se bilde]. Don har også et anneks der mang en gjest har bodd, noe som har avstedkommet utallige samtaler om livet. Her er man langt fra en travel hverdag.

Ifølge Don ble det opprinnelige demokratiske ødelagt av «det hvite Vesten». Hans versjon er at vår sivilisasjon ødelegges av en intens oppmerksomhet på bomber og banker – nettopp slik Jens Bjørneboe en gang formulerte det (se også midtseksjonen). Hos Don er trangen til å hate og skape fiendebilder det mest «bestialske». Han viser i samtalen til Henry Miller – krigen mot din neste eller nabo burde være utgått på dato: Slike «ideer som motsetningene mellom gode og slemme mennesker, rett og galt, ham eller meg, venn eller fiende …». Don legger til at om man skifter uniformen på soldaten, eller legger alle de nakne likene i samme grav, ser man ikke forskjell.

Ja, forstår vi virkelig hvilken smørje vi befinner oss i?

Don beskriver grekernes gjestfrihet, hvordan man som annerledes føler seg velkommen her på Hydra. Også gjester med forfatterambisjoner, musikere og kunstnere, ønskes nikkende velkommen av øyas lokale borgermester, presten i lang svart kappe, politisjefen og doktoren, alle sittende sammen ved et havnebord, hvor de kanskje tar seg en ouzo – «velkomstkomiteen», som Don kaller dem. Men ikke minst, slik de ikke hever seg over folk – som et autoritært «jeg er politisjefen!».

Don illustrerer det virkelig greske demokratiske sinnelaget med å fortelle om da Alexis Tsipras som statsminister for «lille» Hellas dro til EU-hovedstaden Brussel. Han ba om åpne og sanne samtaler med Angela Merkel og David Cameron. Vel, grekeren fant det ikke nødvendig å stille med slips som de andre, og ble betraktet som en liten fyr på moped – som ikke spilte med i spillet. Ifølge Don.

Å synge til soloppgangen

Etter at hans amerikanske livsledsager førte unge Don til Hydra, har han aldri kunnet forlate dette paradiset. Da hun dro hjem igjen med den åtte måneder gamle sønnen deres, lovet hun å komme tilbake. Men uten at han fikk innlagt vann, som Don sa, ble det aldri noe av … Og Don ville ikke gi opp friheten han fant på Hydra, han ville leve livet, «synge til soloppgangen, danse ved solnedgangen». Han ville aldri tilbake til England, bli styrt av autoriteter, ha et stressende, konvensjonelt hverdagsliv eller leve med aggressiviteten han så i Vesten.

Men han lærte mye av henne, amerikanerinnen, som beskrevet i boken Becoming 80, boken med alle tilbakeblikkene, i kapittelet «Love and War». Hun forlot hjemlandet for å leve i Hellas: «Paradiset, sa hun, er her og nå! Menneskets balanse er vesentlig, kropp og sjel.» Don skriver om hennes interesser på Hydra: «Tegning, maling, skriving, poesi, keramikk, skulptur, dans, yoga, en aktiv fantasi, stillesittende drømmetydning, studiet av alle menneskeheters klassiske og moderne myter, eksperimentelt arbeid – å gjøre noe fysisk ved siden av bare å prate. For henne var alt dette deler av nye erfaringer nå. Fremfor å ‘miste livet’ i den vestlige verden var det vesentlige å vende tilbake til naturen, og slippe løs fra konsumsamfunnet.»

Don kommer i samtalen inn på hennes uttrykk «kvinnene må igjen lære å løpe med ulver», det vil si å koble seg tilbake til det ville, friske, de visjonære kvalitetene i ens instinktive sjel – i betydningen det naturlige. Denne amerikanske, ikke navngitte kvinnen holdt i sin tid workshops på Hydra: En gruppe kvinner kunne stå lenge på alle fire, for å koble seg til sin dyriske natur. Han gjengir henne slik: «Kvinnene er jorden. I større eller mindre grad trenger kvinner å ære og helbrede sine mye misbrukte kropper, slik at de muligens nå kan helbrede menn som skader og misbruker planeten.»

Men så skifter Don umiddelbart perspektivet fra kjærlighet til krig i samme kapittel: «Jeg går gjennom mine Balkan-papirer igjen her, min samling av uhyrlige bilder fra NATOs bombing under krigen i Jugoslavia på 90-tallet – som jeg har skrevet mye om tidligere. Ett klipp faller ned på gulvet, viser et bilde av en klasebombet ødelagt konvoi av bønder som flyktet unna NATOs ‘bombardezmos’, som grekerne ville kalt det.» Don skriver også om bildet av en gammel mann i filler, blødende. En kvinne med armene i været, der hun står med forvirret ansikt, stille gråtende opp mot sin Gud. Han beskriver fra billedsamlingen lokale skapninger «som sauer og kveg, hunder og geiter – der de ligger døde eller såret omkring».

For så å skrive om bondegutten alene og i sjokk, avbildet på en utbrent traktor mens han nærmest er i ferd med å skrike ut: «Where art Thou?» Don ender kapitlet slik: «Tårene presser på, kjære leser, da jeg ser ham og verdens tilstand igjen. Tårene renner. Etter en stund blendes synet helt.»

Fryktelige mennesker

Vi snakker om hvordan noen ruser seg på makt, da Don forteller om den gangen nordmannen Bjørn Saastad her på Hydra viste ham et ungdomsbilde av seg med Jens Stoltenberg, med den naivitet eller «uskyld» et slikt bilde kunne uttrykke. Don nevner deretter at han nylig hadde hørt Stoltenberg tale på radioen som NATO-sjef: «Jeg hørte at denne unge mannen var blitt statsminister, men visste ikke så mye om ham. Men da han ble NATOs generalsekretær …»

Don omtaler Stoltenbergs nederlandske og senere danske forgjenger som fryktelige mennesker. Han hadde trodd at nordmannen deretter kunne stå for et meningsfullt lederskap. Skuffelsen kom: «#NATO ville selvfølgelig ikke velge noe slikt. Stoltenbergs tale var nærmest ikke til å tro. Han ble en klovn i denne situasjonen, snakket som deres dukke – på dårlig engelsk. Dette er skammelig for Norge. Vel, de ber ikke om en ny kald krig, men sender gjerne 400 000 nye tropper til Russlands nabolag.»

Han antyder hvilke påskudd mennesker bruker for å drepe – som å gjøre det i Guds navn. Å bruke våpen for å skape fred? Don mener vi fremdeles kan forsøke å bekjempe djevler – men når man møter ren dumskap, er man helt hjelpeløs.

Ja, hvordan ble nordmenn generelt oppfattet her på Hydra? «Noen av dem malte. Men slapp de seg egentlig helt løs, slik man kan her på øya? Ikke egentlig. De slo seg ikke ned her. Jeg trodde aldri at dette ville være livets midtpunkt for dem», sier Don.

Vel, noen dro hjem, andre videre ut i verden. Noen oppdaget LSD, andre endte på institusjon. Don legger til: «Jeg forstår ikke hvorfor nordmenn drikker så mye – gjerne tre dager i strekk, slik de kan rave rundt her hjelpeløst fulle? Det virker som et trykk som må slippes ut. Og det samme med andre rusmidler. Men du trenger jo ikke det her!»

«Stoltenbergs tale var nærmest ikke til å tro.»

Don trenger ikke å ruse seg med stoffer, sier han, han er høy av å være her. Han forteller at han nå har skrevet 100 bøker, og kanskje den siste ble den om å bli 80 år med undertittelen «Looking Back, Forward + Sideways Down-Under + Up-Above on Turning Eighty on a Greek Island». Jeg fikk et av de ti eksemplarene han hadde kopiert opp. Kapitler som «Love», «Kids», «Some men are islands», «Growing Old», «The Wisdom of the Heart», ««Syphilization», «The Rebel», «On War», «On Madness», «War and Peace in the Balkans» og «From Art or Revolution». Store deler av boken handler om møter med mennesker.

Å fylle 80 var som «å bla en side videre i livets bok». Som Felix en gang fortalte oss unge besøkende, sier Don at «hans eksistens, alle tings eksistens, ikke måles av tiden i det hele tatt». Det som gjelder, er hva du føler, og at helsen holder. Ja, han svømmer fremdeles hver eneste morgen, skriver frem til tolv. Dretter rusler han ned til havnen, ned de tusen trinnene, kikker etter om det er nykomlinger med på den daglige fergen.

«Tid er ikke penger», skriver han, «det burde man ha funnet ut for lengst, og du kan verken kontrollere eller eie tiden. Så hvorfor ikke nyte den, hvert minutt, og glemme resten?»

Øko-anarkist

Så hvem møtte jeg egentlig – en slags øko-anarkist? Don er inne på noe: «Noen fortalte meg at alle grekere er anarkister i sitt hjerte. En vandrehistorie lyder også slik: Da Gud skapte verden, sies det at han hadde en håndfull steiner til overs. Idet han kastet dem i havet, sa han: ‘Jeg kaller dette Hellas!’»

Bøkene eller «A4-permene» hans fra Hydra er ikke publisert, selv om han har prøvd. Men en radiofremføring av et skuespill er gjennomført. Noen ba en gang om filmrettigheter.

Det er de små ting som teller i livet, skriver Don. «Ikke tro at et geni er lykkelig. Vær takknemlig for at du ikke er noe – du kommer lenger med et smil til alle og enhver.» Han blir «forelsket igjen og igjen» og ber oss tilgi foreldrene våre for å ha brakt oss «inn i denne ‘fucked-up’ verden av krig, sult og ulikhet».

Don kjenner seg som en 60-åring, og han tror han kan bli 100 bare helsen holder. Han føler seg som en borger av verden. Har man ikke oppnådd fred i sin egen sjel, kan man ikke fremskaffe fred internasjonalt, hvor mye man enn forsøker. Nei, fred oppnås ikke med våpen, det burde vi for lengst ha innsett, svarer jeg.

La meg avslutte her med Dons påminnelse i kapittelet «Letting Go» fra Becoming 80: «Du kan ikke ta med deg noe når du til slutt forlater ditt kroppslige nærvær i verden. Heller ikke dem du elsker dypt.»

NY TID har lagt ut Stang Tank-Nielsens «skolevideo» Jesus Not Yet Crucified der blant annet dette intervjuet fant sted.

Se vimeo.com/452564207