Ødeleggende kritikk mot Sverige

The Julian Assange Case

ASSANGE : Byråkratiske medforbrytere – slik beskriver en ny bok av Nils Melzer Sveriges håndtering av Julian Assange. Svenske Stina Oscarson anmelder – og skammer seg.

RED: Med denne anmeldelsen, som ble offentliggjort i Svenska Dagbladet søndag 31 oktober, brøt Stina Oscarsson den alarmerende, unisone svenske tausheten om sannheten rundt Julian Assange. Oscarsson er nylig tildelt den prestisjetunge ytringsfrihetsprisen Torgny Segersteds Ærespris. Hun støttet oppropet for Julian Assange som NY TID promoterte for ett år siden, rettet mot svenske myndigheter og deres samarbeid med britiske MI5 og CIA for å kneble Julian Assange. Se www.setjulianfree.org og NY TIDs bilag Orientering, 1/2001, med temaet «Varsling», der også norsk presses uverdige behandling av Assange tas opp.

Det er to måter å ødelegge motstandere på i et demokrati. Enten klemmer du motstanderen i hjel, som er tilfellet . . .