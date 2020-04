Obamas lojale rådgiver

NÅDELØS: Demokraten Susan Rice var USAs FN-ambassadør og ble nasjonal sikkerhetsrådgiver. Etter tøffe forhandlinger med Iran fikk hun en eksplosiv varslersak i fanget: Edward Snowden.

Å lese Susan Rices Tough Love: My Story of the Things Worth Fighting For er som å vandre gjennom et tapt paradis. Dette lykkelandet huser en amerikansk president som har intelligens, empati, som vet å omgi seg med lojale og kompetente medarbeidere, som arbeider utrettelig for demokratiet tross innbitt motstand fra partipolitiske motstandere.

Selvbiografien tar oss på innsiden av hendelser vi kjenner fra utsiden. Rice vokste opp med afroamerikanske foreldre som satte høye standarder for samfunnsengasjement.

Foreldrenes ekteskapelige bikkjeslagsmål og senere skilsmisse sørget dessuten for beintøffe leksjoner, og resultatet ble en ærgjerrig ungjente som visste mye om forhandlingsteknikk fra starten av, og som en dag sto overfor en likesinnet senator ved navn Barack Obama. Første gang Obama ba henne om råd, lød svaret: «Du roser Reagan for mye og Bill Clinton for lite.»

Da Obama startet sin kampanje som demokratenes presidentkandidat, fikk han Susan Rice med på laget. Der har hun vært siden. Som FN-ambassadør. Som presidentens sikkerhetsrådgiver.

Utsatt for svertekampanje

Både lærdommen fra barndomshjemmet, som lærte Susan å legge følelser i skuffen ved behov, og kollegers vilkårsløse støtte skulle komme spesielt godt med i jobben som FN-ambassadør. 11. september 2012 ble USA-legasjonen i Benghazi i Libya angrepet og fire ansatte drept, deriblant ambassadøren. Søndagen derpå opptrådte Rice i fem større intervjuprogrammer på TV for å diskutere angrepene.