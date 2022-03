Han er blitt stadig sintere etter som Vesten har motarbeidet ham. TYRKIA : Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan blir av mange oppfattet som en osmansk sultan og oppfører seg deretter.Han er blitt stadig sintere etter som Vesten har motarbeidet ham.

Mai 1453: Sultan Mehmet 2, som skal få navnet Erobreren, går inn hovedporten til den bysantinske Hagia Sofia-katedralen i Konstantinopel. Der faller han i bønn og omgjør katedralen til en moské.

Juli 2020: Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan går gjennom den samme porten og utfører et muslimsk bønneritual. 86 år etter at det moderne Tyrkias grunnlegger, Mustafa Kemal Atatürk, omgjorde den verdensberømte bygningen til et museum, blir den igjen en moské.

Mehmet Erobreren skjulte både ikoner, store malerier og gullmosaikker og erstattet disse med kalligrafi med religiøse tekster. Erdoğan har skjult fremstillinger av Jesus, Maria og disiplene med lange gardiner som skal skyves vekk når det ikke er bønnetid. For da skal bygningen få være museum.

Mehmet Erobreren

Nyosmanismen er blitt et kulturelt, politisk og ideologisk begrep . . .