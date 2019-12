Nyons lys når helt ut til de glemte ytterkantene

Visions du Reel (VdR), en av de eldste og mest innflytelsesrike dokumentarfilmfestivalene i Europa, feiret i år sitt 50-årsjubileum. Det var andre gang VdR gikk av stabelen under ledelse av franske Emilie Bujes, den sjette kunstneriske lederen siden begynnelsen. Visions du Reels første kunstneriske leder var Moritz de Hadeln (født i Exeter i England), som sammen med kona Erika grunnla festivalen i 1969. Ti år senere ga han roret videre og tok etter hvert over ansvaret for andre filmfestivaler – i henholdsvis Locarno, Berlin (hvor han var direktør for Berlinalen i over 20 år) og Venezia. Under de Hadelns ledelse ble Nyon internasjonale dokumentarfestival kjent for å vise filmer som var produsert bak jernteppet – på et tidspunkt da ufiltrerte fortellinger fra innsiden av Sovjetunionen sjelden nådde det internasjonale samfunnet.

Realisme

Filmfestivalen ble relansert med sitt nåværende navn i 1995 – med en ni dager lang feiring i den lille sveitsiske byen Nyon, like ved den storslagne Genfersjøen – da filmviteren og kritikeren Jean Perret tok over de kreative tøylene. Navneskiftet reflekterte Perrets engasjement og entusiasme for «cinema du reel» («realistisk film»), som er friere i sitt uttrykk enn den tradisjonelle og konservative ikke-fiksjonsfilmen. Med den nye kunstneriske lederen i spissen ble festivalprogrammet stadig oftere fylt med hybridverk – det vil si filmer som gjerne er basert på en mangfoldig miks av metoder, for eksempel gjenskapelser av situasjoner og ulike fortellergrep.

Under et intervju i 2009 uttalte Perret at «fra slutten av 80-tallet og utover 90-tallet kunne man ane en slags tomgang i fiksjonsfilmindustrien, som strevde med å komme opp med komplekse og nyskapende historier. Den realistiske filmsjangeren åpnet for skildringer fra virkeligheten og av ekte mennesker, satt inn i en regissert kontekst og med en ny, forfriskende estetikk».

Dette synet har nå blitt den normative linjen for de vellykkede og utfordrende europeiske festivalene, som Københavns CPH:DOX, FIDMarseille, Montreals RIDM samt den nordamerikanske True/False (i Columbia i Missouri). Disse festivalenes valg av navn indikerer en vektlegging av dokumentarer og ikke-fiksjonsfilm, men programmene deres rommer et vidt spekter av kunstneriske uttrykk. To av de mest hardtslående kortdokumentarene under årets VdR befinner seg i hver sin ende av dette spekteret.

I Arthur Sukiasyans 25 minutter lange Wound er vi flue på veggen hjemme hos to brødre som ser ut til å minst være i slutten av sekstiårene. De bor på den armenske landsbygda, i nærheten av regionhovedstaden Gyumri. Landskapsbildene avslører at området fremdeles ikke har kommet seg på bena igjen etter det kraftige jordskjelvet som rammet dem i 1988.