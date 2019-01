Nyliberalismens barn lever foran skjermen

Zoldnere er en latvisk filmregissør, kurator og publisist.

Millennials and the Moments That Made Us: A Cultural History of the U.S. from 1982-Present Shaun Scott: Zero Books USA

Shaun Scotts Millennials and the Moments That Made Us: A Cultural History of the U.S. from 1982-Present portretterer millenniumsgenerasjonen, eller Generasjon Y: De er født en eller annen gang mellom 1982 og 2000, og kjennetegnes ved at de har god peiling på moderne teknologi, er sene til å bli voksne, og har lettere for å akseptere rasemessig, etnisk og seksuell diversitet. Forfatteren beskriver «millenniumsgenerasjonens vilkår» ved å presentere et puslespill av fragmenter fra sitt personlige liv, nyliberal økonomisk politikk, popkultur, sport og videospill. Selv om boken handler om USA, lar den seg lett forstå av europeere, ettersom de fleste av oss lever i den samme kulturelle og økonomiske sonen, bortsett fra det faktum at det sosiale systemet i Europa ennå ikke er fullstendig ødelagt.

Nye oppvekstvilkår

Undertegnede tilhører millennium-generasjonen, men jeg ikke ble født i USA, men i Sovjetunionen, som brøt sammen da jeg var sju år gammel. I begynnelsen ønsket vi oss alt, vi kidsa fra den andre siden av muren: MTV, sneakers, Barbie-dukker og fargerik iskrem. Tiden gikk, og vi begynte å bli kritiske til den overflatiske forbruksboblen den amerikanske kulturen hypnotiserte oss med. For femten år siden besøkte jeg USA for første gang, og jeg husker fremdeles en samtale med en middelklassemamma som hele tiden snakket om hvor mye hun måtte arbeide for å betale ungenes privatskoler. Det triste var at hun sjelden så barna hun var så bekymret for. Hennes barn, i likhet med dem Shaun Scott skriver om i boken sin, ble oppdratt av surrogatforeldre: fjernsyn og videospill. Tiden da én arbeidsaktiv forelder kunne forsørge familien var over, og kommersiell popkultur gjorde alt for å fylle tomrommet.