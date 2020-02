– På tide å hindre mer bruk av biologisk krigføring, autonome våpensystemer og leiesoldater.

Hvor mye kynisk og hensynsløs maktbruk kan den internasjonale folkeretten egentlig forhindre? Den nye boken Krigens folkerett på Universitetsforlaget av Cecilie Hellestveit og Gro Nystuen forsøker i det minste å svare på det.

Ja, hva kan ikke mennesker finne på når det gjelder å ramme andre: Biologiske våpen har vært der lenge. Nå var vel ikke akkurat landeplagene Gud sendte over Egypts befolkning dette. Men i middelalderen kastet man mennesker som var døde av pest, via katapulter inn i beleirede byer for å smitte befolkningen. Og under andre verdenskrig benyttet Japan biovåpen mot kinesiske landsbyer – 10 000 ble eksempelvis drept i Changde i 1941, ifølge Krigens folkerett. Men som med giftvåpen er det ikke alltid like lett å sivile og stridende, eller skille venn og fiende. For 1700 japanske soldater strøk med samtidig – muligens fordi vinden snudde. Når det gjaldt beleirede Stalingrad året etter, døde nær 100 000 tyske soldater av infeksjoner utenfor byen. Ifølge boken, som viser til tidligere sovjetiske biovåpenforskere, var dette et resultat av biovåpen.

Den kyniske fantasien bak bruken av kjemiske og biologiske våpen er hensynsløs: USA brukte eksempelvis brannbomber som napalm mot stridende og sivilbefolkningen i Vietnam. Og for ytterligere å bryte ned landet sprøytet man Agent Orange fra fly for å ødelegge vegetasjonen der vietnameserne gjemte seg – skadene vedvarte i flere årtier deretter. Og hva med værmodifisering, der USA med kjemikaler sørget for konstant regn over fienden? I vår tid har FARC-geriljaen brukt såkalte skitne bomber, fulle av smittebærende tyfoidinfisert diaré. Og i vårt århundre fortsetter slike former for svineri, brukt i både Afghanistan, Irak (mot kurderne) og Gaza (bomber med «hvit fosfor», Cast Lead, 2008–09) – som fører til en langsom død og store langvarige brannskader.

Biovåpen

Men ondskap og kynisme bak slik «krigføring» har møtt sterk motstand, og folkerettens forbud og internasjonale «sedvaner» har blitt etablert. De fleste av de nevnte virkemidlene er totalforbudt – og man forgifter heller ikke lenger brønner, bruker sennepsgass som gir varige nerveproblemer, eller gasser 1,1 million mennesker i konsentrasjonsleirer med Zyklon B. Man krigfører heller ikke med mikrober, miltbrann, virus, sopp og andre dødsfarlige levende organismer.

Såkalte ABC-våpen har fått mye oppmerksomhet og kritikk. (A)tomvåpen forsøker man å forby, men mektige stater lar seg ikke rokke. (B)iologiske våpen er stort sett forbudt, men også vanskelige å definere. Ja, hvordan forsvarer man seg mot én person, der en «bio-klovn med flaks kan drepe 400 000 mennesker», som nobelprisvinner Joshua Lederberg sa?