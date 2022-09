Nye strålefrie soner?

STRÅLING : For mange av oss som er blitt el-overfølsomme, er det nærmest umulig å finne et sted der vi kan være friske. Derfor må myndighetene legge til rette for strålefrie områder som ikke dekkes av mobilnettverket.

For åtte år siden begynte jeg å få helseplager fra stråling. Jeg får en slags vibrerende, «strømaktig» hodepine av mikrobølgestrålingen fra mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster, smartmålere med videre. Samt en sterk trykkfølelse i hodet og høye pipelyder i ørene.

Symptomene forsvinner om jeg er ute i skogen langt fra basestasjoner og andre strålekilder.

Dette har jeg erfart gang på gang, og jeg kjenner meg ikke på noen måte igjen i norske helse- og strålevernmyndigheters forklaringsmodell om at jeg skal lide av noe «psykisk». Eller at jeg kan bli frisk om jeg går til psykolog og slutter å være «redd for» strålingen. Jeg er nemlig ikke redd for strålingen, og ikke har jeg det minste snev av «teknologifrykt» heller.

Under grenseverdiene

Symptomene mine stemmer overens med det som har vært kjent og beskrevet i forskningen allerede på 1970-tallet som symptomer på mikrobølgesyke, blant annet i tidligere hemmeligstemplede militære rapporter.

Og de stemmer med symptomer som amerikanske og canadiske diplomater (og senere diplomater fra andre land) fikk i 2016 og 2017 da de jobbet ved utenlandske ambassader, som i Havanna, Cuba og i Guangzhou i Kina – og som USAs nasjonale forskningsråd, National Academies of Sciences (NAS), kom frem til at måtte skyldes eksponering for mikrobølgestråling under grenseverdiene.

Dette bunnsolide amerikanske forskningsrådet faller altså ned på samme funn som man gjorde i både øst og vest allerede for mange tiår siden, og som flere hundre stråleforskere over hele verden advarer om: Selv temmelig svak pulset mikrobølget stråling – vesentlig under vestlige grenseverdier – utløser betydelige . . .