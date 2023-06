PROPAGANDA / Å lære kunsten «å lyve mesterlig» er viktig for alle propagandister

Propaganda er en mer sofistikert øvelse i våre dager enn den var under 1850-tallets Krimkrig. Men at sannheten er krigens første offer, er i alle fall et faktum i dag slik det har vært siden krigenes morgen. Dagens ‘informasjonskrig’ opererer etter en del åpenbare strategier. Her er NY TIDs sju råd til en god propagandist:

1 Vær først ute med anklager mot motparten

Skal du vinne informasjonskrigen må fortellingen din ligge i forkant av begivenhetene slik at det blir opp til motparten å motbevise din påstand. Får du slik etablert kontroll, går mye av seg selv. «Putin er ond» trengs ikke å bevises, det har vært en etablert ‘sannhet’ . . .

