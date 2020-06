Ny energiproduksjon må dekarboniseres, desentraliseres og digitaliseres

SOSIALT ANSVAR: Klimakrisen er en energikrise. I dag må miljøbevegelsen passe seg for ikke å understøtte kapitalistisk utbytting gjennom velmente grønne innovasjoner.

People’s Power. Reclaiming the EnergyCommons

Ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) vil det globale energibehovet øke med over 30 prosent innen 2040. Det innebærer både at man må lage en ny infrastruktur for energi og demokratisere gamle institusjoner som fossilkapitalismen har skapt.

Ashley Dawson er forfatter, aktivist og professor i engelsk ved City University i New York. Han hevder at både Verdensbanken og miljøorganisasjoner som Greenpeace naivt har kjøpt kapitalens argumentasjon om at grønn vekst kan frikobles fra karbonutslipp.

Energi som vare

Klimajobber er en del av løsningen, skriver Dawson. Han høres ut som den norske sosiale bevegelsen Broen til framtiden – et samarbeid mellom blant annet fagbevegelsen og miljøorganisasjoner. Dawson er dog hakket mer sosialistisk i argumentasjonen og har ingen tro på at de jobbene dagens fossilarbeidere må få i det grønne skiftet, kan skapes av det frie markedet. Hvorfor ikke? Fordi markedet ser …

