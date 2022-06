Ny base i Nord-Norge dirigerer USAs krigsfly og atomubåter

på Helgelandskysten, som blir bygget i NATOs tjeneste. NATO : Norge har fått en ny NATO-base betalt av den amerikanske marine. Denne gang er det Bratland, Lurøypå Helgelandskysten, som blir bygget i NATOs tjeneste.

Av Erling Borgen

Basen bekostes av den amerikanske marinen, og er en del av det såkalte Omega-systemet – et verdensomspennende navigasjonssystem – som blant annet den amerikanske kjernefysiske flåten av Polaris- og Poseidon-ubåter og de amerikanske bombeflyene som brukes i Vietnam har stor nytte av.

I realiteten fungerer som base for atomvåpen.

Dette er enda et bevis på at vårt land i realiteten fungerer som base for atomvåpen og utenlandske krigsmakters behov og interesser.

Allerede i 1964 fikk USAs marine tillatelse av Forsvarsdepartementet til å opprette en prøvestasjon ved Bratland for Omega navigasjonssystem. Dette systemet er ifølge St. prp. Nr. 13 (1971–72) et system som på verdensomfattende basis skal «forbedre navigasjonsmulighetene under alle værforhold for sivile og militære skip og fly».

Stortingsvedtak uten debatt

Den endelige avtalen mellom USA og Norge ble vedtatt av et enstemmig storting – . . .