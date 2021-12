Nu hedder robotterne måske ikke længere Frankenstein eller R2D2, men Siri, Alexa, AlphaGo eller Yaskawa Motoman

Smart Machines and Service Work: Automation in an Age of Stagnation, Automation and the Future of Work



ny økonomisk vækstcyklus. Men nu ser udviklingen ud til at fortsætte mod nul. Er det en ond cirkel af global konkurrence,

faldende priser, overkapacitet, teknologisk inerti (snarere end innovation) og faldende incitament til investering – som er årsagen til kapitalismens langstrakte krise? VEKST : Kapitalismen skabte gennem «kreativ destruktion» og teknologisk disruption betingelserne for enny økonomisk vækstcyklus. Men nu ser udviklingen ud til at fortsætte mod nul. Er det en ond cirkel af global konkurrence,faldende priser, overkapacitet, teknologisk inerti (snarere end innovation) og faldende incitament til investering – som er årsagen til kapitalismens langstrakte krise?

Det er et sjældent kommenteret sammentræf, men da Apple lancerede sin Iphone i juni 2007 var finanskrisen faktisk allerede undervejs. En risikabel gældskonstruktion kaldet subprime amerikanske boligmarked, og i 2007 begyndte boligpriserne at falde dramatisk. Aktiemarkedet reagerede, først tøvende, siden med massiv tilbagetrækning . . .