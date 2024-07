Notatbokens tilblivelseshistorie

A History of Thinking on Paper

SKRIFT / Roland Allens bok A History of Thinking on Paper er en historie om den intellektuelle reisen fra tanken til den skrivende hånden.

A History of Thinking on Paper, som er en uforbeholden hyllest til notatbokens betydning for litteraturen og kunsten, er en virkelig gyllen gave til alle litteraturinteresserte. Den er vakker og forseggjort, med illustrasjoner fra mange ulike historiske perioder. Den er velskrevet, inspirerende og innsiktsfull. Utallige er de forfatterne og kunstnerne som har brukt notatboken som middel til å utvikle sine tanker og ideer. For mange forfatterskap er notatboken og dagbøkene så viktige at de, straks de blir oppdaget, innlemmes i forfatterskapet og regnes som en sentral del av forfatterens samlede verker. Her kan nevnes Herman Melville, Marcel Proust og Franz Kafka.

Og hva med Leonardo da Vinci? Og Charles Darwin og Madame Curie? Og for å nevne enda en kvinne: Hva med Christine de Pizan, den første kvinnelige profesjonelle skriveren, som pleide å lese for en gruppe menn i sitt parisiske scriptorium?

De siste ukene har jeg virkelig levd med denne boken! Jeg har tatt den med meg overalt, voktet over den som en sjelden skatt og følt at jeg har vært med på . . .