Norske våpen i Gaza

NORGE: Selv om Norge ikke tillater våpeneksport til Israel, er norsk krigsmateriell i bruk i det israelske militære. Dermed er det heller ikke usannsynlig at norsk krigsmateriell kan være brukt i angrepene på Gaza i mai 2021.





Yonatan Shapira er fredsaktivist og tidligere pilot i det israelske militære, nå bosatt i Norge.

Med forfatteren: Alexander Harang

Gjennom to uker og en dag i mai, var vi vitne til væpnet konflikt mellom Israel og palestinske grupperinger. Tusenvis av raketter ble avfyrt mot Israel. 12 mistet livet på Israelsk side. Samtidig ble Gaza bombet av hundrevis av kampfly, helikoptre og droner. I disse angrepene ble 242 mennesker drept. 56 av de drepte var barn.

Selv om det er forbudt å eksportere våpen direkte fra Norge til Israel, finner norsk krigsmateriell likevel veien til Israel. Både krigsmateriell produsert i norskeide fabrikker i utlandet, og våpensystem med norskproduserte deler brukes i dag i stort omfang av Israel. Norge eksporterer også̊ krigsmateriell til våre allierte uten å kreve garanti for at dette materiellet ikke videre-eksporteres til Israel – selv om disse alliertes praksis er å eksportere tilsvarende krigsmateriell til nettopp Israel. Dette skjer fordi norsk våpenindustri bidrar med komponenter og innsatsvarer i større våpensystem. Disse våpnene importeres så av Israel, da fortrinnsvis fra USA.

Det aller meste av krigsmateriellet som Israel i dag importerer kommer fra USA. Derfor er USA – som også er den desidert største importøren av norsk krigsmateriell – det store transittlandet for norsk våpenteknologi til Israel. Blant de mest omtalte eksemplene på̊ norsk krigsmateriell i bruk i Israels krigføring er skarpskytter ammunisjonen Mk-211 og den skulderavfyrte M72 raketten. Disse norske våpnene har Israel innrømmet er brukt i kriger i Gaza og Libanon på̊ 2000- tallet. Missiler som Hellfire og Sidewinder er delvis norskutviklede, og eller norskproduserte, og er i dag sentrale elementer hos den israelske krigsmakten.

Eksemplet «Hellfire» fra Hurum

Hellfire er et missil Israel bruker i stort monn. Missilet skytes fra droner og angrepshelikoptre mot bakkemål. Israel har tatt sivile liv på okkuperte områder ved en lang rekke anledninger med dette missilet. Når det gjelder Hellfire AGM-114, er det en versjon av missilet Israel har anskaffet store mengder av over lang tid. Dette missilet benytter drivstoffet RDX, som produseres av Chemring Nobel på Hurum. RDX er eksportert fra Norge til USA, hvor Lockheed Martin konsernet setter sammen selve raketten.

Selskapet som over tiår har stått for RDX leveransene til Hellfire er Chemring Nobel A/S, situert på Hurum, utenfor Oslo. I tillegg til å bidra til Hellfire, leverer bedriften også nå komponenter til missilvåpen som TOW, Dragon og AMRAAM. Alle disse missilene brukes også av Israel.

Tillater import, men ikke eksport

Det norske eksportforbudet for krigsmateriell til Israel strekker seg helt tilbake til Bondevik-II regjeringen. Norge har heller ikke tillatt direkte våpeneksport til Israel siden 2002. Dette begrunnes som oftest med at Norge definerer Israel som en okkupasjonsmakt, og bosettingene på Vestbredden som i strid med folkeretten. Norge importerer på tross av dette selv krigsmateriell fra israelsk våpenindustri. Om målet med eksportforbudet er å unngå å bidra til Israelsk krigsmakt, sier det seg selv at også et totalt importforbud mot israelsk krigsmateriell hadde vært på sin plass.

Det norske Forsvaret har siden 1982 praktisert krav om industrielt samarbeid eller gjenkjøp ved militære anskaffelser av en viss størrelse. Siden januar 2008 har grensen for slike krav om gjenkjøp vært 50 millioner kroner. Dette innebærer at Norske myndigheter krever å få eksportere krigsmateriell til stater vi importerer tilsvarende fra, om denne importen beløper seg til mer enn 50 millioner. Siden Norge har eksportforbud for krigsmateriell til Israel, kan årlig militær import fra Israel derfor ikke overstige en verdi på̊ 49,9 millioner NOK.