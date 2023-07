Norske krigsforbrytelser?

Vi anmeldte Jens Stoltenberg og de øverste ansvarlige i regjeringa for krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten.

FN-rapporten Report of the International Commission of Inquiry on Libya ga ifølge oss som anmeldte, grunnlag for å anmelde Stoltenberg II-regjeringa. Det gjaldt da-

værende statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Jonas Gahr Støre, forsvarsminister Grete Faremo og forsvarssjef Harald Sunde – etter straffeloven 2005 kapittel 16 om folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelser.

Kommisjonen, som var satt ned av FN, undersøkte bare en liten brøkdel av bombetoktene. 20 av dem, for å være nøyaktig. Og NATO utførte samlet 9700 bombetokter. Og med disse 20 undersøkte bombetoktene ble det dokumentert at det var drept minst 60 sivile og såret 55. Norge deltok . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement (69kr)