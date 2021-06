Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud er viktig for alle andre NATO land

ATOMVÅPEN: USA, Storbritannia og Frankrike begrunner delvis sine atomvåpen i alliertes sikkerhet. ICAN mener at Norge ikke skal akseptere dette.





ICAN er den internasjonale kampanjen for å forby atomvåpen. Denne kampanjen har også kontor i Norge, hvor Tuva Widskjold er koordinator. I denne stillingen har hun ansvaret for dialogen med de over femti organisasjonene som er partnere i ICAN Norge. Vi har intervjuet Tuva om hva det vil kunne innebære om Norge tiltrer FNs atomvåpenforbud.

– Hvorfor er det så viktig at Norge tilslutter seg FNs atomvåpenforbud?

– Atomvåpenforbudet stiller oss et tydelige spørsmål: Ønsker vi å ta avstand for bruk og trusler om bruk av atomvåpen eller ikke. Norges mål om en verden fri for atomvåpen virker mindre troverdig når Norge ikke tar avstand fra disse våpnene. Jeg mener at trusler om bruk av masseødeleggelsesvåpen er uakseptabelt, uansett hvem som besitter og truer med atomvåpnene.

Det er flere årsaker til at norsk tilslutning til atomvåpenforbudet er av stor betydning. Før det første er Norge alliert med USA, Storbritannia og Frankrike, som alle har atomvåpen, og som delvis begrunner sine atomvåpen i alliertes sikkerhet. Ved å si tydelig fra om at vi ikke støtter besittelse og bruk av atomvåpen, kan ikke våre allierte lenger bruke oss som påskudd for å ha atomvåpen.

For det andre var Norge blant initiativtakerne bak det humanitære initiativet som løftet frem nettopp de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Dette initiativet ledet frem til FNs atomvåpenforbud.

For det tredje har Norge en tradisjon for å gå inn for multilateralt samarbeid og forsvare folkerettslige normer som skapes gjennom dette samarbeidet.

Press på allierte

– Hvorfor er det så vanskelig å komme til enighet om atomvåpenforbudet?

– Det er ingen tvil om at atomvåpenstatene i NATO har lagt et sterkt press på sine allierte om ikke å slutte seg til FNs atomvåpenforbud. USA ba i et internt dokument sine allierte om ikke å støtte prosessen som ledet frem til et forbud.

Motstanderne mot FNs atomvåpenforbud sier ofte at forbudet går mot våre NATO-forpliktelser. Det stemmer ikke. Vi er ikke forpliktet til å støtte trusler om bruk av masseødeleggelsesvåpen. Det er ingen juridiske motsetninger mellom norsk NATO-medlemskap og tilslutning til FNs atomvåpenforbud. Derimot vil det kunne komme politiske protester fra våre NATO-allierte. I bunn og grunn handler dette altså om vi tør å forsvare humanitærrettslige prinsipper og multilateralt samarbeid.

– Hva vil det bety for Norge om vi etter høstens stortingsvalg får en regjering som går inn for tilslutning til forbudet?

– Norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud vil vise omverden at Norge forsvarer humanitærrettslige prinsipper og går inn for multilateralt samarbeid. Norge kan som i dag være en del av NATOs konvensjonelle forsvar, men si fra om at NATO-landene som har atomvåpen, ikke skal true med å bruke disse på våre vegne.

Døråpner

– Hva vil norsk tilslutning til atomvåpenforbudet bety for de andre NATO-landene?

– Ved å slutte oss til, eller til og med ved å tydelig signalisere at Norge jobber for å slutte seg til FNs atomvåpenforbud, åpner vi døren for at andre NATO-land kan gjøre det samme. Som i Norge, hvor fire av fem ønsker at Norge skal signere forbudet, har avtalen stor støtte blant befolkninger i andre NATO-land. Flere andre NATO-medlemmer har også vedtatt formuleringer som omtaler forbudet positivt, for eksempel Belgia, som allerede har amerikanske atomvåpen i sitt land. Jo flere stater som slutter seg til forbudet, jo sterkere blir normen forbudet skaper. Det er alltid skummelt å være den første, nettopp derfor er det viktig at Norge er en døråpner, og at vi er krystallklare i vårt mål om tilslutning.