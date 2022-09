Norsk etterretning: Alf Roar Berg (1933–2022)

Etterretning: Vi bringer her frem sider ved USA/NATO i forbindelse med denne nekrologen over generalmajor Alf Roar Berg, som gikk bort 12. juli etter en tids sykdom. Eksempelvis kommer det frem at de amerikanske og de britiske sjefene for den militære etterretningen i 1988 under et møte i NATOs Etterretningskomité hevdet at et russisk angrep på Vesten var nær forestående. Det var løgn.