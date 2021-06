Norsk eksportkontroll i end– tid for innstramming

VÅPENEKSPORT: For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.





Harang er styreleder i Norges Fredslag.

Med forfatteren: Hovstein Kviseth

Den over hundre sider lange rapporten fra Riksrevisjonen dokumenterer dårlig oppfølging av regelverket fra eksportkontrollmyndighetenes side. Her avdekkes det en svært mangelfull kontroll med norsk eksport av krigsmateriell, på tross av et relativt strengt regelverk.

Måneden etter at Riksrevisjonens funn skapte overskrifter, kom regjeringen med en ny strategi for å videreutvikle våpenindustrien og dermed bidra til enda mer våpeneksport fra Norge. Dette skjedde imidlertid i stillhet. I mai avslørte Aftenposten innholdet i et hemmelig dokument i riksrevisjonssaken, og debatten om norsk våpeneksport til emiratene eskalerte. Samtidig konkluderte Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sine merknader til riksrevisjonens undersøkelser, hvor partiene plasserte seg i hver sin skyttergrav. Opposisjonen mener den manglende kontrollen over våpeneksporten er regjeringens skyld.

. . .

