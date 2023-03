Norges allierte blant de verste

TORTUR / Vi tar her en gjennomgang fra Amnestys rapport med 16 land der tortur er i bruk.

Amnesty International har i dag funnet klare bevis for at tortur forekommer i 16 land. Fem av disse landene er våre NATO-allierte, de fleste andre tilhører den såkalte «frie verden».

Torturen øker i omfang. Det blir mer og mer vanlig at landene utveksler eksperter og utarbeider avanserte instrumenter og metoder gjennom samarbeid.

Amnesty bygger sin rapport på ulike vitnemål fra fengsler i landene. Dette er noen eksempler på tortur i de 16 landene:

Argentina. Umulig å gjette antallet politiske fanger. Men man vet at tortur forekommer. Først og fremst er det tortur med ulike elektriske instrumenter. Man bruker «forhørseksperter» fra Brasil og USA. Fangene er venstreopposisjonelle og studenter.

Belgia. Amnesty avslørte sist høst at Belgia benyttet seg av tortur i forbindelse med en NATO-øvelse. I en rettssak som fulgte, kom det frem at en gruppe «jegere» brukte tortur mot «fienden» for å presse frem opplysninger.

Brasil. Antallet politiske fanger ligger på ca. 12 000. Alle – uten unntak – tortureres. De mest raffinerte metoder tas i bruk – bl.a. elektriske sjokk mot kjønnsorganer og hode.

Den Sentralafrikanske republikk. Amnesty bygger sine anklager på billedbevis der en gruppe fanger piskes offentlig. De var ikke politiske fanger, men hadde stjålet.

Hellas. Samstemmige vitneutsagn beretter om nøye utstudert tortur mot alle som har en annen mening enn den fascistiske militærjuntaen. De politiske fangene tortureres etter den såkalte «falangen»-metoden. En metode som går ut på at fangens fotsåler piskes. Det låter «humant», men smerten er voldsom.

Iran. Når det gjelder antallet politiske fanger, er det vanskelig å komme i nærheten av et korrekt tall. Folk «forsvinner» meget lett i iranske fengsler. Torturen er meget enkel: Mishandling, sigaretter mot huden, nåler under neglene.

Paraguay. I hovedstaden Asuncion finnes det omkring 100 politiske fanger – og på landsbygden mellom 200 og 250. For det meste bruker Paraguay tortureksperter fra Brasil og USA.

Sør-Afrika. Her finnes tusenvis at politiske fanger – de fleste er svarte. Tortur: Man holder fangens hode under vann til han holder på å kveles. Elektriske sjokk tas også i bruk.

Portugal. Det finnes va. 150 politiske fanger i landet. Det tas i bruk meget «avanserte» torturmetoder. Voldsomme lyd og lyseffekter, fangene hindres i å spise og vekkes med jevne mellomrom til de får hallusinasjoner.

Spania. Antallet fanger som er dømt for politiske «forbrytelser» er omkring 1000. Men det egentlige antallet er langt større. Mange av fangene er ungdommer. At det forekommer uhyggelig tortur i spanske fengsler har lenge vært kjent.

Tyrkia – «skinnhenrettelser». NATO-partneren Tyrkia har ca. 2000 politiske fanger. I den daglige torturen inngår bl.a. såkalte «skinnhenrettelser» som gjentas helt til fangen brytes ned.

Nord-Irland. Det finnes flere hundre politiske fanger. Ren mishandel er den vanligste torturmetoden.

Sovjet. Det er klarlagt at politisk opposisjonelle og intellektuelle sperres inne på mentalsykehus. Totalt ligger antallet på ca. 150. En del av dem får medisiner som har en meget skadelig innvirkning på friske personer.

Uruguay. Omkring 1000 politiske fanger. Liksom i Paraguay brukes brasilianske tortureksperter.

Rhodesia – Sør-Afrika hjelper. Sør-Afrika og Rhodesia har et meget velutviklet samarbeide når det gjelder tortur og etterretningstjeneste.

Sør-Vietnam – verst i verden. Amnesty regner med at det finnes 200 000 politiske fanger i sør-vietnamesiske fengsler. PRR oppgir 100 000 flere. Tortur av de mest skiftende og bestialske slag forekommer. De beryktede «tigerburene» er vel kjent.

Våre allierte

Fem av disse landene er Norge direkte alliert med gjennom NATO: Belgia, Hellas, Portugal, Tyrkia og USA. Det er altså land med slike idealer for behandling av politiske motstandere som skal være våre redningsmenn i krig eller krisesituasjon.

De fleste av disse landene er deler av den såkalte «frie verden». Menes med dette begrepet «frihet» til mishandling, vanntortur, elektriske sjokk og behandling i «tigerbur»?

Ønsker vi å være alliert med slike «frihetstolkere»?

Amerikansk tortur i Vietnam. En rekke av medlemsstatene i NATO praktiserer tortur. Mye av den er mer utspekulert og grusom enn på dette bildet.

Offeret. Dette er italieneren Roberto de Fortini. Han var en av de 70 politiske fangene som ble frigitt i Brasil våren 1971 i bytte mot den kidnappede sveitsiske ambassadøren. Etterpå – i Chile – viste han den torturen han hadde gjennomgått.

Tent sigarett. Hensikten med torturen er at fangene skal skremmes til å tale. Men svært få fanger taler «bare» fordi en fangevokter brenner huden deres med en sigarett. I brasilianske fengsler er dette bare begynnelsen – en forsmak på døden.

Elektrisitet. Deretter ledes 120 volts elektrisitet til fangens mest følsomme kroppsdeler: Ører, munn, armhuler og kjønnsorgan.

Vann. Dersom fangen fremdeles nekter å snakke, lar man vann renne gjennom en slange inn i munn og nese – for å kvele vedkommende. Eventuelt kan man forsterke torturen ved å helle vannet på de elektriske trådene.