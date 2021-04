Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?

Jeg har nylig lansert boken Du skal lide for fellesskapet – hvordan norsk jantelov har ført til 800 000 innbyggere med sosial angst. Jeg tar for meg jantelov og norsk konformitet. Mye forskning peker i samme retning – norsk kultur er en av de trangeste i verden, og nordmenn flest er redde for å bruke ytringsfriheten sin, av frykt for å bli sosialt utestengt. I boken henviser jeg til forskning, statistikk og faglitteratur. Jeg presenterer også 12 dybdeintervjuer med både fagpersoner og mennesker som selv har blitt utsatt for Janteloven.

Norsk kultur er en av de trangeste i verden.

Noen av disse er etnisk norske personer som av ulike grunner blir sett på som «annerledes». De møter på utstøtingsmekanismer som skal «sette dem på plass».

