Norge og Vietnam

NATO / Først etter mange år, kan partiene samle seg om noe som ligner en protest mot USAs krigføring. Vi er sant å si ikke særlig imponert.

I dag er det bare Morgenbladet og ytteste høyre som våger å forsvare USA i Vietnam. Men det har ikke alltid vært slik.

Det er ikke mer enn vel seks år siden Arbeiderpartiets sentralstyre i en snedig prosedyre forsvarte USAs nærvær. Den amerikanske regjering «var bundet av sine forpliktelser overfor Sør-Vietnam». Presidenten hadde også den gang generøst gått til midlertidig bombestans «uten at motparten viste tegn til å ville forhandle». Sentralstyret gikk derfor til felts mot den tverrpolitiske solidaritetskomiteen for Vietnam. «Sentralstyret tror ikke at det tjener fredens sak å ta parti for en av partene».

Vi tillater oss å minne om dette nå da samtlige norske partier etter mange og lange år, etter åtte millioner tonn bomber over Indokina, mellom 80 og 100 millioner liter giftstoff over skogområder og avlinger – og med 4,5 millioner drepte og hardt sårede – og ti millioner tvangsforflyttet, endelig kan samle seg til noe som ligner en protest mot USAs krigføring.

Vi er glade for denne nasjonale manifestasjon – men vi er sant å si ikke særlig imponert.

Allerede i 1966 skrev «autogenflammehatende ateister som Sara Lidman» (Morgenbladets karakteristikk) det pent kristne av typen Lars Korvald ennå ikke tør si, og som Olof Palme berømmes for at han i motsetning til Korvald har sagt.

Men Palme er ikke forfatter. Han er statsminister, og av statsministre og andre «ansvarlige» venter man tydeligvis ikke å høre sannheten.

I hvert fall blir svært mange uhyre imponert når en politiker sier det anstendige mennesker har visst og sagt gjennom år. Så langt er vi kommet. Eller rettere: så langt er de kommet, politikerne, og da ganske spesielt våre NATO-politikere som faktisk har slukt det utrolige.

Arbeiderbladet

I dag kan Arbeiderbladet [I dag: Dagsavisen] skrive:

«Under den annen verdenskrig var Vietnam okkupert av japanerne. I 1945 kunne andre okkuperte folk juble i fred og frihet – de to ordene som rommer en verden av lykke. Men vietnameserne fikk hverken fred eller frihet. De franske kolonitroppene vendte tilbake. Kampen mot undertrykkerne fortsatte».

Det står virkelig: Kampen mot undertrykkerne. Men i 50-årene kunne Arbeiderbladet og dets regjering uttrykke «sin helhjertede beundring» for de samme undertrykkere og i NATO-rådet slå fast «at de frie nasjoners motstand i Sørøst-Asia som i Korea er i dypeste harmoni med Atlanterhavssamfunnets mål og idealer».

Jovisst er det lenge siden. Men det er ikke lenge siden Finn Gustavsen i Stortinget ble angrepet av samtlige partiers representanter for «anti-amerikanisme» og for «å spre giftighet og fiendskap mot De forente stater», som Rakel Seweriin (A) uttrykte det, da han la frem kjensgjerninger om USA som i dag er allment erkjent langt inn i de borgerlige partier.

Det er heller ikke mer enn fem år siden Orientering som eneste norske avis brakte rapporter fra Russell-tribunalet i Stockholm – en kommisjon som kom til å danne mønster for en omfattende og systematisk undersøkelse av krigsforbrytere i Indokina.

Som NATO-politikere er de tvert imot interessert i å tilsløre USAs karakter av en imperialistisk stormakt

Vi tror mange kan ha godt av å bli minnet om dette. Protestene er ennå lavmælte og nølende – hverken Bratteli eller Korvald vil legge ansvaret ensidig på USA. Som NATO-politikere er de tvert imot interessert i å tilsløre USAs karakter av en imperialistisk stormakt som ikke bare truer Vietnam, men også bidrar til å undertrykke folkemassene i Latin-Amerika, og understøtte fascistiske regimer i NATO-landene Hellas, Tyrkia og Portugal.

Det vesentlige er likevel at opinionen har latt seg bevege, og at den langsomt har drevet politikerne med.

En ikke ubetydelig oppmuntring ved inngangen til et nytt politisk år.