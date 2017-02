Norge og krigen i Jemen

Da jeg kom til Norge, så jeg umiddelbart hvor bra og fantastisk det norske samfunnet er. Selv om Norge er et lite land, har det funnet en måte å posisjonere seg på globalt. Norsk utdanning, helse, jordbruk, natur og miljøpolitikk har gjort det enklere for mennesker å bo og trives her. Norge er ikke et perfekt land, men har mye bra for seg som mange andre land kan lære av. Jeg har alltid ønsket å promotere det norske eksempelet i den arabiske verden, og ikke minst i den siste republikken i Persiabukten, der jeg er født og oppvokst: Jemen. Når folk spør meg hvorfor jeg bor i Norge, svarer jeg enkelt og greit: kjærlighet, og at jeg ble gift med en norsk mann. Da krigen i Jemen startet i mars 2015, ble livet mitt snudd opp ned. Jeg bodde i fredelige Norge, mens far, mor og resten av familien levde under bomberegnet. Hver gang jeg ringte og telefonene virket, hørte jeg lyden av nedslag og glass som knuste i huset vårt. Sosiale medier, som en gang ble brukt til å formidle den arabiske vårens ånd og våre ambisjoner som ungdom, ble et mareritt å være på. Hver gang jeg går inn på Facebook eller Twitter, kommer det frem nyheter om krigen og hvordan både den humanitære og politiske situasjonen har forverret seg for folket i Jemen.

Fredsnasjonen Norge selger militært utstyr til Saudi-Arabia som dreper sivile i Jemen, og Saudi-Arabia blir samtidig valgt til leder av FNs menneskerettighets-råd frem til 2019.

Våpensalg. Det som en gang var skolen min og stedet der jeg utvikle meg som menneske, er bombet av saudierne. Sykehuset der jeg ble født, er bombet, til og med gatene der jeg øvelseskjørte da jeg skulle ta lappen, er ugjenkjennelige. De er helt ødelagte. Sanaa, byen min som har i for flere tusen år, er under bombeangrep av Saudi-Arabia og deres koalisjon med ni andre arabiske land. Sosiale medier formidler også til meg hvem som har mistet livet. Jeg har mistet venner og kolleger, så mange at det hele føles uvirkelig. Selv om jeg selv ikke er til stede fysisk, opplever jeg krigen psykologisk og emosjonelt. Jeg føler krigen tett på meg hver gang jeg hører familiemedlemmers stemmer over telefonen, når de forteller at de har det bra, men jeg skjønner på tonen at de holder ting tilbake for at jeg ikke skal bekymre meg.

Etter hvert som krigen har rast, har jeg tenkt mye på hva det er som driver krig, og hvordan disse gulflandene får våpen som gjør dem i stand til å gå til krig. Jemen er det eneste landet i regionen som opplevde den arabiske våren, og er også landet øverst på listen over land gulf-diktaturene vil gå løs på. Jeg fikk sjokk da jeg oppdaget at fredelige Norge er involvert i å selge ammunisjon, militært utstyr og våpendeler til Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, som daglig bomber og kriger i Jemen. Dette er våpen min familie hører og føler drønnene av. Norske selskaper lager eksplosiver og deler til blant annet Hellfire-missilet, som blir brukt på Apache-helikoptrene som både Saudi-Arabia og Emiratene bruker i Jemen. Gjennom våpensalget har Norge og andre vestlige land lagt til rette for at de rike gulfstatene kan angripe det fattigste arabiske landet, et land som fortsatt er en republikk og som har sagt nei til det saudiske politiske systemet og levesettet. For meg er det ikke til å tro: Fredsnasjonen Norge selger militært utstyr til Saudi-Arabia som dreper sivile i Jemen, og Saudi-Arabia blir samtidig valgt til leder av FNs menneskerettighetsråd frem til 2019.

Jeg er lei av å høre politisk vridde begreper og bortforklaringer om hvorfor dette liksom er greit.

Et forslag. Våpensalget er noe som foregår uten at mange vet om det. Det er også trolig imot hva folk flest ønsker. Etter alle solemerker er det dessuten imot Norges egne regler og vedtak i Stortinget. Jeg er lei av å høre politisk vridde begreper og bortforklaringer om hvorfor dette liksom er greit. De usminkede fakta er at Norge selger våpen til undertrykkende diktaturstater som dreper eget og andre lands folk, og som systematisk bomber sykehus, barneskoler, jordbruksområder og sivile boligstrøk. Jeg har en bedre idé. I stedet for å selge våpen til parter som dreper sivile, kan Norge bidra med nødhjelp og fredsmekling i Jemen. Menneskene i Jemen lider av underernæring og sult. Barn får ikke mat på grunn av den saudiarabiske blokaden som hindrer matforsyninger og medisiner å komme inn. Kvinner og barn er de som betaler dyrest for krigen og sliter med å overleve. Hvis vi gir dem håp og hjelper dem gjennom vanskelige dager, bidrar vi til en bedre verden hvor barna våre kan være stolte av oss og vår innsats innen solidaritetsarbeid. Norge kan hjelpe til med å bygge demokrati, utdanning og helsetilbud. Norge kan hjelpe til med å bygge opp primærstrukturer til jordbruk, så folk kan etablere sitt eget selvstendige landbruk og bli selvforsynte, og slik bekjempe sult og underernæring. Norge kan bidra med mekling og en fredsprosess som kan lede frem mot demokratiske valg.

Bidra til gjenopppbygging. Så hva kan det politiske Norge gjøre? Norge har bidratt i flere viktige fredsprosesser med stor suksess. Dét er den vellykkede fredsprosessen i Colombia et nytt og godt eksempel på. Nå kan også Norge bidra i Jemen og vise seg som en humanitær stormakt, og ikke et land som i smug beriker seg på å bevæpne parter som begår overgrep. Norge har stor kompetanse innen fredsarbeid, demokratibygging og gjenoppbygging. Jeg utfordrer med dette Stortinget og regjeringen til å bidra til fred, gjenoppbygging og arbeid for demokrati i Jemen, og sette en stopper for at Norge væpner de msom står for krig og ødeleggelse. Hva kan norske borgere gjøre? Vi kan støtte de organisasjonene som hjelper sivile i Jemen med mat, medisiner og tak over hodet – organisasjoner som Leger Uten Grenser og Flyktninghjelpen, som daglig redder liv. Eller Changemaker, som aktivt jobber mot at Norge skal sende våpen til diktaturene som kriger i Jemen. Norske borgere kan også kontakte sine representanter på Stortinget, utfordre dem og stille spørsmål ved det norske våpensalget. Når alt kommer til alt, er det ganske mye norske politikere og borgere helt konkret kan gjøre. Det norske samfunnet har bidratt aktivt til store fremskritt flere steder i verden. Det er også svært mye Norge kan bidra med i Jemen: Fred, gjenoppbygging og demokrati.

