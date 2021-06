Norge i FNs sikkerhetsråd – en stemme for fred?

FN: Siden januar har Norge vært medlem av FNs sikkerhetsråd. Tre av Norges fredssatsninger i Sikkerhetsrådet treffer godt, men den fjerde, «klima og sikkerhet», er på utrygg grunn.





Harang er styreleder i Norges Fredslag.

med forfatteren: Hovstein Kviseth

Dette er femte gang Norge er med som ikke-fast medlem i Sikkerhetsrådet, også kalt verdens mektigste rom. Her skal Norge sitte i to år. Hittil har Norge bidratt med over 60 innlegg i Sikkerhetsrådet.

Erna Solberg sa i fjor at Norge vil bruke sin plass til å styrke internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet.[1] Norge har valgt ut fire saker som prioriteres i denne sammenhengen. Dette er beskyttelse av sivile i konflikt og katastrofer, inkludering av kvinner, fredsdiplomati samt klima og sikkerhet.[2]

I Sikkerhetsrådet vil Norge benytte kompetansen utenrikstjenesten har tilegnet seg gjennom en lang rekke fredsprosesser de siste tiårene. Det skulle da også bare mangle. Denne typen kompetanse er etterspurt i Sikkerhetsrådet.

. . .

