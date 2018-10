«Norge har blitt en krigsnasjon»

Ytterhaug er journalist i Ny Tid.

«Norge er ingen fredsnasjon, men har blitt en krigsnasjon. Det er bare sutleprat å kalle Norge en fredsnasjon,» sier professor emeritus i filosofi, Jon Hellesnes, til Ny Tid.

Han er aktuell med foredraget «NATO: Ein stadig farlegare allianse», som finner sted på Litteraturhuset i Bergen den 5. oktober. Ifølge Hellesnes opphørte Norge å være en fredsnasjon i 1999, da Norge støttet krigen i Kosovo: «Det var en krig uten FN-mandat,» sier han.

«’Våpenindustrien vil ha permanent krig. Det er det de lever av.’»

Hellesnes sier til Ny Tid at størrelsen på Trident Juncture-øvelsen i Norge tilsier at Norge er en aggressiv deltager, i det han omtaler som «den nye kalde krigen». Han påpeker at det er en grenseløs vilje til å rette seg etter alt USA eller NATO finner på:

«Det er jo ikke i Norges interesser å være engasjert i den syriske borgerkrigen eller bombe sønder et afrikansk land som Libya.»

Dette er det Hellesnes vil snakke om i Bergen denne måneden.

«Det er alltid risikabelt for et lite land å være alliert med en stormakt. Det har vært kjent fra gammelt av og var allerede tema i det store verket om Peloponneskrigen [431–404 f.Kr.] av Thukydides. Denne kunnskapen har også støtte i strategiske analyser fra senere tid.»

Hellenes understreker at en stormakt og et lite alliert land kan ha svært ulike sikkerhetsinteresser.

«Et lite alliert land kan ofres i det strategiske spillet. Det er som et lurt bondeoffer i sjakk, der man ofrer et lite alliert land og slår uventet til fra et annet hold.»

USA – et oligarki. USAs forsøk på å dominere verden møter også sterk kritikk innad i USA. Hellesnes trekker frem fire svært forskjellige amerikanske samfunnskritikere, men hvor analysene av USAs aggressivitet sammenfaller. En av dem er oberst Lawrence Wilkerson – en republikaner som har fartstid i den amerikanske hæren, men som også har vært stabssjef i utenriksdepartementet under Colin Powell. Hellesnes kaller Wilkerson «en skuffet høyremann»: