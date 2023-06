Norge er fanget av USAs propaganda

OFFENTLIGHET / Det vi tidligere kunne beskrive som realpolitisk mulig, er i dag ikke engang mulig å skrive om. Propagandaen dominerer norsk offentlighet kanskje mer enn i noe annet land. Norske myndigheter har blitt lurt trill rundt. Ytringsrommet har frosset til.

Da Julian Assange la frem dokumenter og bevis for amerikanske massakrer og krigsforbrytelser, turte ikke norske myndigheter å reise kritikk mot amerikanerne, langt mindre protestere.

WikiLeaks dokumenterte at USA la frem falsk informasjon – propaganda – for å få startet kriger. Dessuten bevis for at CIA hadde programmer for å hacke seg inn på våre myndigheters nettverk – for å legge igjen spor fra russere og kinesere slik at de kunne velte skyld over på dem. Det senere ble avslørt i WikiLeaks-dokumenter med tittel «Marble fremework, Vault 7». Bevisene er entydige, og norske myndigheter har blitt lurt trill rundt.

CIA hadde programmer for å hacke seg inn på våre myndigheters nettverk.

Norge har ofte kritisert unnfallenhet mot stormakter. Men da den stormakten som har fleste militære angrep på samvittigheten, og som har hatt fangleirer med tortur i et utall land, da denne stormakten krever en journalist og publisist, Julian Assange, utlevert for å dømmes til 175 års fengsel for å ha avslørt disse forbrytelsene, da er Norge taus under dekke av at USA er Norges «nærmeste allierte».

Norges skepsis

Men når ble det slik? Ja, USA er definitivt Norges «mektigste allierte», og USA har sikkert blitt oppfattet som «vår viktigste allierte». Men USA er definitivt ikke vår «nærmeste . . .