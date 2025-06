Fredskonferanse i Skåne fra 25. til 27. juli

NY TID-SAMTALEN: For noen år siden satte Pål Steigan nord for Roma i stand et gammelt falleferdig Kapusiner-kloster – for å drive stedsutvikling og seminarer. Da NY TID nylig intervjuet ham, var rundt 15 mennesker samlet der til et symposium, i landsbyen Tolfa. Steigan er tydeligvis en som aldri gir seg. Se forrige avis for første del av intervjuet. Vi ser her i del to på hans entreprenørskap, nettavisen steigan.no og hans kritikk av kapitalismen.