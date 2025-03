Nobels fredspris til Sør-Afrika!

FRED / Det å tildele fredsprisen til Sør-Afrika kunne være en del av et nødvendig oppgjør med den mindre fredelige rollen Norge har internasjonalt – etter blant annet angrepet på Libya.

Frp-politiker Erlend Wiborg nominerer nok en gang NATO til Nobels fredspris. Abid Raja foreslo i fjor Jens Stoltenberg som NATOs generalsekretær til den samme prisen. Jeg har stilt meg selv spørsmålet: Hvem ville jeg selv ha foreslått til Nobels fredspris dersom jeg satt på Stortinget i dag og kunne komme med et eget forslag til kandidat?

Jeg er ikke i tvil: Jeg ville foreslått å gi Nobels fredspris for 2025 til landet Sør-Afrika.

Og hvorfor det? Og hva innebærer dette forslaget?

Vel, dersom Nobelkomiteen hadde tatt mitt forslag til følge, ville det være første gang fredsprisen ble tildelt et land. Tidligere har de fleste prismottakere vært enkeltpersoner eller frivillige organisasjoner, men også en rekke mellomstatlige organisasjoner har fått fredsprisen, og i 2012 valgte komiteen å gi prisen til det overnasjonale EU. Det bør derfor ikke være noe som er til hinder for å tildele fredsprisen til et land dersom landet gjennom sitt virke i verdenssamfunnet har bidratt til å virkeliggjøre de målsettingene Alfred Nobel nevner i sitt testamente – om «reduksjon av militærstyrker», «arrangering av fredskongresser» eller «nasjonenes forbrødring». Det er Sør-Afrikas arbeid på de to sistnevnte feltene som gjør at jeg mener at landet vil være en verdig mottaker av fredsprisen.

Fram til 1994

Nasjonenes forbrødring kan bare oppnås i en verden hvor alle mennesker tildeles lik verdi og like rettigheter uavhengig av hvilket folkeslag de tilhører, og hvor ingen nasjoner søker å herske over eller . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram