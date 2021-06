«Nedrustning og fred bør være løftet over partilinjer»

ATOMVÅPEN: Nedrustningsarbeid trumfer de politiske skillelinjene, sier Asle Toje. Han er nå bekymret for at Norge vil komme under vanvittig press fra amerikanerne om å overta tyskernes rolle når det gjelder atomvåpen.





Asle Toje (47) er best kjent for nordmenn som konservativ politisk kommentator og akademiker. Han var tidligere forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt. De siste årene har han gått hardt ut mot akademia, forsvarspolitikk og multikulturalisme. I april skapte han furore på høyresiden ved å takke ja til å sitte i fagrådet til Nei til Atomvåpen (NTA), sammen med elleve andre fagfolk. Blant disse er Sverre Lodgaard fra NUPI og Signe Flottorp fra Leger mot atomvåpen.

Dette rådet er en helt ny satsning fra NTAs side, og Toje sier det her er engasjert mange dyktige folk med solid kunnskap på feltet. Dette virket veldig beroligende og ga Toje lyst til å ta del i satsningen.

