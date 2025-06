Nazismens spøkelse i vår tid

NATO / I sin gjendiktning av sangen «He’s Dead, but He Won’t Lie Down», tok Otto Nielsen et oppgjør med det han så som en gjenoppliving av Adolf Hitlers ideer. 80 år etter seieren over nazismen er sangens budskap mer aktuelt enn noen gang. Men nei, trusselen kommer ikke fra Russland.

«He’s Dead, but He Won’t Lie Down» var opprinnelig en sang fra en upolitisk britisk musikalkomedie fra 1932 som handler om en mann som faktisk nekter å forholde seg til at han er død. Sangeren Otto Nielsens norske tekst til melodien fra 1966, som med «He’s Dead» refererer til Adolf Hitler, og med «Won’t Lie Down» refererte til at ideene hans levde videre blant annet gjennom diktaturene til Franco i Spania og Salazar i (NATO-landet) Portugal, og i apartheidregimet i Sør-Afrika, ga dermed en helt annen og dypere betydning til sangen.

Jeg er ikke først ute med å peke på sangens aktualitet i vår tid. Finn Bjørn Tønder er typisk for den politiske klassen i Norge når han i en kronikk i Bergensavisen fra juni 2023 hevder at nye vers burde skrives om Putin. (Se Debatt, Spalte | En viktig sang må få nye vers nå) Forestillinga om at Russland med sin invasjon av Ukraina representerer en trussel mot Norge, Europa og menneskeheten tilsvarende Nazi-Tyskland på 1930-tallet, ligger til grunn for at et enstemmig Storting har vedtatt et såkalt forsvarsforlik om å øke militærbevilgningene med 600 milliarder de neste 5 årene, og å bevilge 85 milliarder til krig mot Russland i Ukraina i år alene.

Den nazistiske ukrainske militsen

Mangelen på historisk og politisk perspektiv i denne framstillinga er skrikende. Vladimir Putin og Xi Jinping sto sammen på podiet i Moskva 9. mai for å hylle dem som falt i kampen mot nazismen, som representanter for de to nasjonene som uten sammenligning ofret flest . . .

