Natur/menneske-veven

Responding to the Antropocene

ANTROPOCEN / De samlede effektene av vår miljømessige påvirkning har blitt en kraft på linje med vulkaner, jordskjelv, orkaner, istider, flom og tørke. Kan ‘antropocen’ som begrep, tidsfase og realitet tolkes i krysspunktet mellom (natur)vitenskap og politikk i dag?

Det finnes knapt noe sted på kloden som ikke er berørt av oss mennesker. Tenk på plasten, som spres i naturen, den brytes ned i stadig mindre biter, inntil den kan gjenfinnes overalt, selv i små organismer.

Over tid har summen av menneskehetens aktiviteter blitt så omfattende at vi har forstyrret planetens helhetlige funksjonsmåte, på irreversibelt og destabiliserende vis. De samlede effektene av vår påvirkning har blitt en kraft på linje med vulkaner, jordskjelv, orkaner, istider, flom og tørke.

På veien har begrepet antropocen oppstått, som betegnelse på en ny epoke i jordklodens historie. Noen tror at begrepets budskap er at vi kan «styre» naturen og klimaet. Poenget er snarere det motsatte. Planeten vår er et komplekst system, der menneskeheten har endt med å bli et delsystem . . .