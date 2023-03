NATO-Norge

ALLIANSEPARTNERE / Hva slags «frihet» er det NATO har kjempet for i Hellas, Tyrkia og Portugal? Hva slags «fred» var det USA kjempet for i Vietnam? NATO-medlemskapet gjennom snart 25 år har umyndiggjort Norge.

I fjor høst samlet «Øvelse Strong Express» 65 000 soldater fra ti land. Deltakerne fikk et hilsningsbrev fra NATO-ledelsen, hvor det ble understreket at NATO kjempet for fred og frihet. Blant underskriverne var general Andrew J. Goodpaster, øverste militære leder for NATO i Europa. Goodpaster kom til NATO rett fra en toppstilling i den amerikanske Vietnamkrigen.

Hva slags «frihet» er det NATO har kjempet for i Hellas, Tyrkia og Portugal? Hva slags «fred» var det USA kjempet for i Vietnam?

Mengden av bomber svarer til mer enn 100 kilo sprengstoff til hvert menneske i Indo-Kina.

I Vietnam har USA ført en langvarig krig mot en fattig bondebefolkning. Gjennom støtte til korrupte regimer i sør, har USA motarbeidet alle rettferdige løsninger. Mengden av bomber svarer til mer enn 100 kilo sprengstoff til hvert menneske i Indo-Kina. Vietnam er et jordbruksland, men i dag er store områder ødelagt av bombing og bruk av kjemiske ødeleggingsmidler. Napalmkrigen har krevet titusener av ofre. Tallet på nyfødte, misdannede barn har økt kraftig.

I dag er USAs «fredsinnsats» satt inn i Kambodsja. Under ledelse av prins Sihanouk holdt landet seg utenfor krigen, men for tre år siden hjalp USA et reaksjonært Lon Nol-regime til makta. I dag blir framgangen til Kambodsjas Nasjonale Enhetsfront besvart med amerikansk bombing, etter mønster fra Vietnam og Laos.

Det er de samme personer i Washington som treffer livsviktige militære avgjørelser både for Indo-Kina og for Norge.

Portugal

I Afrika viser NATO tydelig sitt ansikt i kampen mot de afrikanske frigjøringsbevegelsene. Dette ble dokumentert inngående på den store OAU/FN-konferansen i Oslo i april. Uten medlemskap i NATO ville det være umulig for Portugal å føre sin barbariske krig i Angola, Mosambik og Guinea-Bissau.

Portugal får leveranser av våpen, fly og napalm fra sine allierte, og portugisiske offiserer får opplæring innenfor rammen av NATOs undervisnings- og øvelsessystem. Gjennom alliansen får Portugal del i utviklingen av nye våpensystemer, og slike opplysninger bringes videre til Sør-Afrika. Da Oslo-konferansen vedtok en klar uttalelse om de store NATO-partenes deltakelse i undertrykkingen, fikk den norske representanten bare støtte fra Tyrkia for et forslag om å unngå å nevne våre partnere direkte i vedtaket.

Det er også de store NATO-partnerne som profitterer mest på at arbeidskraft og mineralrikdommer suges ut fra det sørlige Afrika. Både Portugal og Sør-Afrika hilser investeringer fra USA, Storbritannia, Vest-Tyskland og Frankrike velkommen, og ser i dette en garanti for at storselskapenes hjemland vil levere enda mer våpen for å «forsvare sine interesser». Innenfor NATO er det dessuten sterke krefter som vil utvide alliansens område til også å dekke det sørlige Afrika. Slik vil det bli enda tydeligere at «forsvarspakten» er en pakt til forsvar av internasjonale kapitalinteresser, og at motstanderen er alle de folk og bevegelser som kjemper for nasjonal og sosial frigjøring.

NATO bestemmer i Norge

Under en EF-diskusjon i Stortinget i 1967 hevdet Finn Moe – daværende formann i utenrikskomiteen – at NATO-medlemskapet betydde overføring av enda mer sjølråderett enn EF-medlemskap.

Innenfor NATO er det sterke krefter som vil utvide alliansens område til også å dekke det sørlige Afrika.

I 1949 ble det talt om en «pakt mellom selvstendige nasjoner», men NATO ble på kort tid et gigantisk militærapparat, underordnet USAs verdensomfattende interesser, og med organisatorisk oppbygging som betyr underkastelse for små nasjoner.

Vedtak om framskutt forsvar, stadig strammere integrasjon også i fredstid osv., fulgte på hverandre i tett rekkefølge. Samordning av beredskapslover, overvåking, handelsflåte, sambandsanlegg og våpenproduksjon var de neste steg. Allerede i 1954 vedtok NATO å bygge sitt fellesforsvar på bruk av atomvåpen, og få år seinere ble det besluttet å stasjonere mellomdistanseraketter og lagre for kjernefysiske ladninger i Europa. Etter dette har norsk atom- og basepolitikk blitt underordnet NATO-strategien, men sannheten om dette er holdt skjult gjennom formuleringskunster og indoktrinering.

Gjennom vedtak i NATO-råd, rullerende forsvarsplaner og langtidsplanlegging blir det truffet livsviktige avgjørelser uten demokratisk debatt. I boka NATO-basen Norge (1973) har Kari Enholm dokumentert hvordan NATO-medlemskapet gjennom snart 25 år har umyndiggjort Norge, plassert oss som en utsatt flanke og innordnet Norge under stormaktsinteresser. Et brudd med blokkpolitikken er derfor en forutsetning for nasjonal sjølråderett og en aktiv fredspolitikk.

Militærsluket

Norges utsatte stilling som NATOs nordflanke påfører vårt land stadig stigende forsvarsutgifter. På NATOs forsvarsministermøte i Brüssel i fjor, fikk vi sterk ros fra alliansens generalsekretær, Joseph Luns. Av NATOs medlemsland er det bare stormaktene USA, Vest-Tyskland og Frankrike, som bruker mer på militærvesenet pr. innbygger enn Norge.

For 1973 er beløpet 3,5 milliarder kroner. Siden 1961 har det vært en økning på 300 prosent, og stigningstakten er stadig raskere. Dette har skjedd i en periode hvor avspenningen og tilnærming mellom maktblokkene burde ha dempet utgiftene. Men forsvarsplanene trekkes opp blant NATOs rustnings-ideologer, og det norske Storting følger lydig etter.

«Forsvarsmilliardene til framskritt.»

3,5 milliarder kroner. Det er en merbelastning som vanlige lønnstakere har måttet bære. De som roper høyest om økt offentlig forbruk, nevner sjelden forsvarsmilliardene. Et lokalsamfunn i Knaben legges øde når en bedrift går med 6 millioner i underskudd. Det er mindre enn ett eneste jagerfly av typen Starfighter koster. De afrikanske frigjøringsbevegelsene får i året det samme som en halv dags militærutgifter. Bare øvelsesbudsjettet i Sjøforsvaret kunne gitt 15 000 daghjemsplasser. Derfor er det gamle SF-slagordet viktigere enn noen gang: «Forsvarsmilliardene til framskritt.»