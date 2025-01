Valentina og MUOSterne

ITALIA / Bevitner vi i denne filmen en kjernefamilies ‘høyteknologiske’ oppløsning? Det oppslukende sicilianske naturreservatet forstyrres …

I et isolert hus midt i et siciliansk naturreservat bor Valentina, som er i tjueårene, sammen med foreldrene sine – enten for å ta vare på dem i deres tiltagende ensomhet og med sviktende helse, eller fordi hun ikke har samlet mot til å flytte ut, kanskje gifte seg og etablere sitt eget liv. Denne nærmest noe forutsigbare arketypiske familiesituasjonen har en tvetydighet til det siste med sine fine detaljer, som utfolder seg langsomt gjennom Francesca Scalisis intime dokumentarfilm Valentina and the MUOSters. Familiedynamikken får oss til å konkludere med at ingenting har endret seg på mange tiår i det sicilianske innlandet. Unntaket er en blinkende og støyende NATO MUOS-bakkestasjon (Mobile User Objective System) i nærheten av byen Niscemi. Den dominerer landskapet, uavhengig av lokalbefolkningens protester mot de potensielle truslene den representerer.

Perifer aktivisme

Til tross for tittelen spiller aktivismen og undersøkelsen av NATO-basens innvirkning på lokalsamfunnet en ganske perifer rolle i filmen. Den gjennomsyrer filmen gjennom korte og selvstendige scener: Familien ser distrahert på TV når nyhetene bombastisk omtaler MUOS; amerikanske soldater dukker opp i silhuett i lange tagninger mens Valentina kjører faren rundt; og farens lege nevner at de elektromagnetiske bølgene fra radiosenderne høyst sannsynlig påvirker pacemakeren hans, noe som bidrar til å øke pasientens helseproblemer.

En protestscene med en antiimperialistisk tale i voiceover er lagt inn, men mer informasjon om når basen ble opprettet, hvor berettiget den er, bekymringen for at dette er skadelig teknologi, og om fortsatte protester har noen sjanse til å lykkes – er påfallende . . .

