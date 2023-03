NATO-basen Norge. Vårt bidrag til atomopprustning og kald krig 1949–72

MILITARISERING / Fra å være en «pakt mellom selvstendige nasjoner», utviklet NATO seg på kort tid til et gigantisk militærapparat. Har vi en kamp mot den kompakte taushet? Kari Enholm dokumenterer.

For seks år siden utga Kari Enholm sin bok om Norge som NATO-base. Det var en viktig dokumentasjon av hva NATO-medlemskapet betydde for Norge, og som knapt fikk noen omtale i den etablerte presse. Men boka ble brukt i den politiske hverdag, og har vært den fremste kilde NATO-motstandere har kunnet øse av i sitt arbeid.

Dagens motstandere på Stortinget har sviktet katastrofalt

Nå har boka vært utsolgt en tid, og Kari Enholm har lagt et stort arbeid i en ny utgave på Pax forlag: NATO-basen Norge. Vårt bidrag til atomopprustning og kald krig 1949–72.

Det er en framstilling som er blitt forbedret på mange måter, ikke minst gjennom en bredere presentasjon av de viktigste historiske begivenheter. Dessuten er den ført helt ajour til 1972. Det vil både si at de siste års hendelser har fått sin plass, og at nyere historieforskning er blitt innpasset.

Beretningen om NATO-medlemskapets opprinnelse og de første år, tjener som en kraftig advarsel i EF-debatten. For snart 25 år siden var det maktapparatene som seiret, og Kari Enholm viser hva som meget raskt viste seg å bli resultatet.

Fra å være en «pakt mellom selvstendige nasjoner», utviklet NATO seg på kort tid til et gigantisk militærapparat, underordnet USAs globale interesser, og med en struktur som betydde underkastelse for små nasjoner.

Vi får en klar presentasjon av den grunnleggende omdanning i NATOs første utvidelse – der vedtak om framskutt forsvar, felles kommandosystem, stadig strammere integrasjon også i fredstid, i retning av Middelhavet (Tyrkia og Hellas) osv. fulgte på hverandre i tett rekkefølge.

NATO-Norge fulgte lydig med på ferden, også når NATO-rådet uttalte sin begeistring for «innsatsen» i Korea- og Indokina-krigen. Seinere skulle følge enda mer integrasjon, både når det gjaldt beredskapslover, overvåking, handelsflåte og våpenproduksjon.

Bruk av atomvåpen

I 1954 vedtok NATO å bygge sitt fellesforsvar på bruk av atomvåpen, og få år senere ble det besluttet å stasjonere mellomdistanseraketter og opprette lagre for kjernefysiske ladninger i Europa.

Etter dette påviser Kari Enholm i detalj hvordan norsk atom- og basepolitikk ble et forsøk på å skjule virkeligheten bak formuleringskunster og indoktrinering. Hennes største fortjeneste er at hun forsøker å avdekke hva alle ordene i NATO-språket betyr. Hun følger det ene dokumentet etter det andre, og viser hvordan alle er deler av den samme uunngåelige kurs mot opprustning, USA-underdanighet og en selvforskyldt utsatt sikkerhetspolitisk stilling.

Ord som framskutt strategi, brannkorps, styrking av flankene, rask mobilisering osv. blir gitt mening i boka. Denne kamp mot stadige nye framstøt, kamuflert av en kompakt NATO-presse og et lojalt Storting, blir også en beretning om SFs iherdige arbeid på dette feltet. Hvordan ville situasjonen ha vært om ikke Finn Gustavsen (med mange gode medhjelpere, ikke minst Kari Enholm selv) kjempet en kamp mot den kompakte taushet? Mange var de anledninger hvor livsviktige saker ellers ville ha blitt klubbet igjennom uten et pip i Stortinget. Kari Enholm har tatt mange av disse illustrerende episoder med i sin bok («Billigkjøp» av jagerfly, sambandsstasjon på Helgeland, våpen-

eksport m.m.).

Kari Enholm gir også et bilde av den skiftende motstanden mot atomvåpen og NATO, og boka inneholder derfor nyttige beretninger om påskeopprør, kamp om atomparagraf i Det norske Arbeiderparti, kampanjen mot atomvåpen (som en påminnelse om at «utenomparlamentariske aksjoner» ikke er oppfunnet av ml-ere i de siste åra) og kampanjen «Norge ut av NATO».

Undertrykkelse av fattige

I forbindelse med den kraftig økende NATO-motstanden opp til august 1968, er det nyttig å få påvist hvordan makthaverne for lengst hadde startet sine manipulasjoner. Selv om Tsjekkoslovakia-invasjonen må bære sin del av ansvaret for fortsatt opprustning og forsterket NATO-integrasjon, er det gjennom dokumentasjoner bevist at alt dette var planlagt, forberedt og delvis satt ut i livet i NATO-regi på forhånd. Gjennom langtidsplanlegging og rulle-

rende planer, hadde Norge vært med på avgjørelser for å binde oss også utover NATOs første 20 år.

Det er utvilsomt sider ved NATO-medlemskapet som noen ville ønske en fyldigere behandling av, og Enholm gjør selv rede for en del av begrensningene. Det gjelder bl.a. forskning, redskap, NATOs direkte deltagelse i imperialismens undertrykkelse av fattige folk, og bruk av NATO mot «indre fiender». Men alt i alt er det imponerende hva hun har vært gjennom av NATO-dokumenter, offisielt norsk materiale, militære tidsskrifter, nyhetsmeldinger og historiske analyser. Det er denne konkrete dokumentasjon som gjør hennes bok til et oppslagsverk, uunnværlig i den kamp som vi med større styrke må føre mot NATO. Og som hun sier: Det er ikke nok å telle antallet NATO-motstandere i DNAs lister. Det er heller ikke nok å stemme mot NATO en gang i året, stemmen må brukes i et uopphørlig arbeid for å avsløre. Her har dagens motstandere på Stortinget sviktet katastrofalt. Det burde være en lærdom.