NATO-alliansens militærmaskin i bevegelse

UKRAINA-KONFLIKTEN / Vestens ledere, medier og militære har beskrevet Russlands invasjon i Ukraina 24. februar 2022 som en brutal, overraskende og uprovosert fullskala invasjon. En nærmere lesning av historien de siste årene gir et ganske annet bilde

«[Å] opprettholde mellomfolkelig fred og sikkerhet, og i dette øyemed å treffe effektive, kollektive tiltak for å hindre og fjerne trusler mot freden og å undertrykke angrepshandlinger eller andre fredsbrudd […].»

Slik innledes artikkel 1 i FN-pakten. Pakten sidestiller påbudet både om å hindre en trussel om angrep og rent fysiske angrep. Det er både forbudt å true med og å starte kriger. For partiet FOR er FN-charteret en viktig veileder for å forstå konflikter – og hvordan løse dem.

Det er snarere regelen enn unntaket at kriger startes med anklager om at «det var de andre som begynte». Kjente eksempler er USAs invasjon av Irak, NATOs bombing av Libya, NATOs bombing av Serbia.

Bak krigen i Ukraina ligger et betydningsfullt dokument fra Pentagon, en RAND-rapport fra 2019 «Hvordan destabilisere Russland», dvs. Råd om hvordan USA skal sørge for regimeskifte i Russland, noe som nødvendigvis måtte oppfattes som en eksistensiell trussel mot regjeringen i Moskva.

I Ukraina-konflikten, helt siden landet ble opprettet i 1991 og senere under krigen etter regimeskiftet i 2014 og eskaleringen med Russlands invasjon i 2022, står spørsmålet om å oppleve den andres handlinger som en trussel, og behovet for sikkerhets-avtaler sentralt

