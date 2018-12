NASJONALBIBLIOTEKET: Det er som om bygningen har ventet på dette

Ramsdal er forfatter.

UTSTILLING: Fantastiske fremtider

Nasjonalbiblioteket, Oslo

Frem til 6. april 2019

I motsetning til mange andre var jeg aldri opptatt av sci-fi i barndommen. Dem jeg kjenner som var opptatt av det, sier i ettertid at de brukte bøkene og filmene som flukt, som en måte å drømme seg vekk på. Og at de ikke så de politiske aspektene ved sci-fi som barn.

Jeg må ha flyktet og drømt meg vekk på andre måter, gjennom å lese passasjer i bøkene i bokhylla til mamma som kunne minne om et voksenliv. Romaner med stor grad av realisme, med ord som pubeshår og elskere. Jeg kom sent i puberteten. Jeg kunne ikke fort nok bli voksen.

Uvirkelig virkelig

Nå er jeg voksen. Og nå er jeg opptatt av sci-fi. Hvorfor? Fordi det er fremmed for meg. Fordi det er noe lekent eller infantilt over det, kanskje. Og fantastisk. Og uvirkelig virkelig. Og fordi sønnen min på 14 trekker meg inn i det. Og dypest sett begynner jeg å forstå at sci-fi er en usedvanlig interessant vei inn til spørsmålet om det menneskelige: Maskinmennesket konfronteres. I møtet med det fremmede oppstår det et mulighetsrom for både fremskritt og fare. Og kanskje mer enn noen gang trenger vi en sjanger som kan romme filosofiske og vanskelige spørsmål om tilværelsen vår. Derfor er jeg plutselig å finne på seminarer om roboter og kyborger. Jeg har fulgt sci-fi-programmet på Torshovteatret. I fjor så jeg utstillingen Into the Unknown på The Barbican i London. I år er det vårt eget Nasjonalbibliotek som setter fokus på sci-fi – først og fremst den norske. Og jeg har tatt meg i å glede meg.