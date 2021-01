Narkostaten som hoppet over demokratiet

ALBANIA: Hvorfor støtter Vesten et land som er i klørne på organisert kriminalitet?





Våren 2019 bestemte medlemmer av albanske opposisjonspartier seg for å overgi sine parlamentariske mandater. De hadde bevis for samarbeid mellom organiserte kriminelle og partiet som hadde makten ved forrige valg, og ønsket ikke å bidra til å opprettholde en demokratisk fasade i en narkostat som av avisen The Independent ble kalt «Europas Colombia».

Opposisjonen valgte protester og sivil ulydighet som metode for å øke bevisstheten blant sitt eget folk og hos vestlige politikere. Men fra Brussel kom det en fordømmelse og en tydelig støtte til den sittende regjeringen. Brussels hovedargument kan oppsummeres slik: Dere har gjort fremskritt i retning av vår levestandard, så nå må dere ikke ta et skritt tilbake.

Visestatssekretær Matthew Palmer, nå amerikansk representant for USA i regionen, erklærte i en sending fra en regjeringstro albansk TV-stasjon at enhver politiker som oppfordrer til voldshandlinger under det boikottede lokalvalget, vil forbys adgang til USA. (Omtrent samme holdning har gjort seg gjeldende mot opposisjonens antiautoritære protester i Serbia og Montenegro.)

Støtten som ble gitt til den albanske narkostaten av det vestlige etablissementet,

er i hovedsak tuftet på Vestens aversjon mot å erkjenne at nyliberalismen

og globaliseringen har sviktet.

Hvordan forklarer man støtten til autoritarisme, korrupsjon og det stadig økende samarbeidet mellom den albanske regjeringen og organiserte kriminelle? Enkelte kritikere peker på utbredelsen av demokratiets «stabilokratier» [stater som jevnlig holder valg, men har autoritære ledere som styrer gjennom uformelle nettverk, red.anm.] som årsak. Andre legger vekt på geopolitiske årsaker, som risikoen for en økt russisk eller tyrkisk innflytelse i regionen.

Det faktum at Albanias regjering har beskyttet Irans mujahedin, er nevnt som forklaring på amerikanernes støtte. Disse forklaringene kan ikke overses, men det finnes en dypere årsak til støtten, og den har å gjøre med utviklingen etter den kalde krigen, både i Vesten og i de tidligere kommunistlandene.

Kurs mot Vesten

Fortellingen om overgangen fra å være et tidligere kommunistland til å omfavne den vestlige modellen, konstruert på begynnelsen av 90-tallet, er basert på to forenklede paradigmer: Fukuyamas «end of history» og Huntingtons «torn countries». Ifølge denne fremstillingen måtte den vestlig orienterte eliten i de østlige landene (i motsetning til den østlige mentaliteten i befolkningen, og derfor kalt «torn countries» av Huntington) lede folket mot det «lovede land» som Vesten allerede hadde nådd (Fukuyamas «end of history»). Forestillingen om denne reisen, kalt «overgangen», ville til slutt føre til en utvidelse av Vesten etter en modell som deretter kunne erobre verden.

Vestens politiske elite har tatt rollen som veiledere i slike endringer overfor østeuropeiske land de siste tretti årene. På den annen side har eliten i østeuropeiske land brukt sitt politiske engasjement til å konkurrere om hvem som gjør den beste jobben for å oppnå en vestlig standard. Noen av disse landene har allerede oppnådd EU-medlemskap, andre, som land på Balkan, utgjør siste del av karavanen mot Vesten, men er ifølge historien på rett vei.

Vi er i virkeligheten vitne til en helt annen reise; i både vest og øst. Trump ved makten i USA, Brexit, suverenitet i EU-land er eksempler på at Vesten ikke har nådd det «lovede land», men beveger seg mot en ikke fullt så lykkelig fremtid.

Den autoritære og autokratiske utviklingen i de nye EU-landene, som Ungarn og Polen – for ikke å snakke om utviklingen i land som ennå ikke er tilsluttet EU: Albania, Serbia, Montenegro, Bosnia, Kosovo og Nord-Makedonia – er lang unna 90-tallets forventninger.

Hvis vi tar i betraktning at overgangsfortellingen også inkluderer Tyrkia og Russland, blir den reelle reisen enda mer kompleks og problematisk.

Fra diktatur til post-demokrati

Albania er et godt eksempel på krisen i overgangens historie. Den albanske økonomien har alltid vært svak, uformell og i stadig økende grad basert på penger fra organisert kriminalitet. Se på byggeboomen i Tirana, som kun har en liten andel av den sunne økonomien, og vi innser at de hvitvasker penger for albanske organiserte kriminelle, en organisasjon som er utbredt over hele Europa. På grunn av dette sosioøkonomiske fenomenet har albansk politikk blitt stadig mer representativ og støttende for kriminelle interesser, og utviklet seg til et mer autoritært system med restriktive demokratiske rom.

At menneskesmuglere og mordere har fått innpass i parlamentet, og blitt valgt til ordfører i flere byer, er et fenomen vi ikke kunne forestilt oss på 1990-tallet.

Som en konsekvens av desperasjonen denne håpløse overgangen har skapt, har antallet albanere som har forlatt hjemlandet, økt drastisk de siste årene. (Ifølge en Gallup-undersøkelse i 2017 ønsker 56 prosent av albanerne å migrere. Ifølge FNs prognoser fra 2019 vil Albania, som i dag har 2,87 millioner innbyggere, ha så få som 512 000 innbyggere i år 2100).

I stedet for en overgang til vestlig velstand og demokrati opplever faktisk Albania at de har fått et autoritært narko-regime som ser ut til å forverres.

På den annen side: Hvorfor fortsetter euro-byråkrater å insistere på at landet har gjort fremskritt, og glemmer at når de analyserer utviklingen, ikke er villige til å snakke om farlige skritt bakover?

For meg skyldes dette fundamentalt en vanlig krise/sykdom, både i Vesten og i land som Albania: Det som av systemet ble introdusert som «historiens slutt»: neoliberalisme, basert på Thatchers idé: «Det finnes ikke noe slikt som ‘samfunnet’, det er bare individer.»

Økende polarisering

Etter den opprinnelige illusjonen om større frihet og rikdom for individet, som i øst er blitt ønsket hjertelig velkommen, har nyliberalismen banet vei for en økende polarisering mellom noen få rike og de andre – individer som føler seg mer og mer maktesløse.

Forskjellen mellom de vestlige og de østlige landene ligger i omfanget av denne sykdommen relatert til landets immunsystem. I vest har nyliberalismen og globaliseringen skapt et postdemokrati (Colin Crouch), et system der politikerne viser seg å være enkle forvaltere av de økonomiske interessene til de få og lar flertallet av befolkningen være uten politisk representasjon.

Land som Albania opplever den mest dramatiske manifestasjonen av postdemokratiet, av to hovedgrunner: For det første, for å bruke Crouchs begrep, har de gått direkte fra diktatur til postdemokrati uten å ha opplevd demokrati, altså uten å utvikle noe immunsystem for å beskytte seg mot makten til de få.

For det andre fordi «de få» i Albania hovedsakelig er eksponenter for den organiserte kriminaliteten som har tatt staten til fange og gjort landets institusjoner til en utvidelse av deres økonomiske makt.

Globaliseringen har sviktet

For å konkludere: Støtten som ble gitt til den albanske narkostaten av det vestlige etablissementet, er i hovedsak tuftet på Vestens aversjon mot å erkjenne at nyliberalismen og globaliseringen har sviktet – både i egne land og mot det europeiske prosjektet.

Ved å nekte å betrakte Albania som en karikatur av dem selv prøver de å bevare optimismen og bruker gamle definisjoner som bare delvis samsvarer med virkeligheten – der land som Albania er «annerledes» på grunn av sin kommunistiske fortid, og at landet overvinner disse forskjellene med deres hjelp.

I denne innsatsen har euro-byråkratene – til felles med de ødelagte elitene på det vestlige Balkan – et behov for å bevare historien om overgangen til vesten som en ideologi om makt, for å rette oppmerksomheten vekk fra folkeopinionen som truer fortellingen, av populistenes bevegelser til venstre eller høyre (eller de geopolitiske virkningene av land som anses å være fiender, som Russland), og ikke til det vesentlige problemet de har produsert med sin politikk: etableringen av et post-demokrati med menneskelige eller umenneskelige ansikter i Europa.