Når stater knuser sannheten

PROPAGANDA / Lekkede hemmelige etterretningsdokumenter fra Det hvite hus avslørte i april at Ukraina snart måtte se et dramatisk nederlag i øynene – helt forskjellig fra propagandaen vi alle lenge hadde hørt. I dette essayet ser vår faste skribent, John Y. Jones, på propagandaens mange sider – slik vi i dag stadig mer omgis av falske nyheter, påstander uten kildebelegg og politisk vinklet informasjon.

I det omfattende verket The First Casualty (1976) tar Phillip Knightley for seg krigskorrespondentenes verden fra Krimkrigen til Vietnam-krigen, dvs. fra 1850- til 1970-tallet, og innleder med det ikoniske sitatet av den amerikanske politikeren Hiram Johnson: «Sannheten er krigens første offer.» Johnsons uttalelse i 1917 faller sammen med president Wilsons, i dag famøse, Espionage Act, som nettopp ble brukt for å kvele opposisjonen da presidenten snudde 180 grader og ville gå inn i krigen i Europa.

To narrativer om krigens årsaker

Dagens Ukrainakrig gir et fascinerende vell av eksempler nettopp når man skal belyse propagandaens natur og uttrykk. I dag har vi ikke bare offisielle redaktørledede og statlige eide og drevne etermedier og trykte medier, sentraliserende mediehus med store antall enheter som fôres med stoff fra de fire store nyhets-byråene i verden. Disse utgjør dem vi ofte røft refererer til som etablerte medier (mainstream media, MSM) og formidler, som navnet tilsier, en dominerende versjon av hva som skjer i verden.

I tillegg kommer krigens spesielle forhold som gir ledende militære en mulighet til å styre informasjonen. Det skal store ressurser og/eller ditto mot til å gå imot strømmen av informasjon fra ledende medieaktører. Disse utgjør et vell av uavhengige nyhetsaktører og kommentatorer på i . . .