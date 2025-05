Når propagandaen inntok skolene

Mr Nobody Against Putin

RUSSLAND / Hvordan en lærerassistent i en småby ble en varsler om krigspropagandaens dystre virkelighet.

Hvis du ser én dokumentarfilm i år, bør det være Mr Nobody Against Putin. Pavel Talankins dypt rørende – og urovekkende – beretning om hvordan russiske skoler og det russiske samfunnet bukket under for Putins militære dødskult så snart invasjonen av Ukraina ble innledet i februar 2022 – er både rørende og hjerteskjærende.

Russlands mest forurensede by

Pavel – som vennene hans kaller «Pasha» – er en 33 år gammel lærerassistent ved en skole i den lille byen Karabash i Ural, kjent som Russlands mest forurensede by, der avfall fra kobbergruvedrift har farget de omkringliggende åsene svarte, og giftige gasser siver ut av rustne rør i gatene.

Men for Pasha, en selverklært einstøing som alltid har følt seg som en outsider i Karabash, selv om han er elsket av studentene sine, er byen et sted for kjærlighet og romantikk. For ham er de slitne, grå og flekkete femetasjers sovjetiske Khrusjtsjovka-husene som huser byens innbyggere, steder av skjønnhet – med kobbergruvenes sammenfiltrede rørledninger, visjoner av skjønnhet under den skarpe, asurblå vinterhimmelen, når temperaturen kan synke ned mot minus 40 grader Celsius.

Han er kanskje en merkelig einstøing, men jobben hans som videograf med oppgave å filme alle akademiske, studentrelaterte og sosiale begivenheter på skolen han selv har gått på (og der hans fyldige, litt gretne, men elskelige mor jobber som bibliotekar), plasserer ham i sentrum. Et lite samfunn der studentene trekker til det lille kontoret hans, et sted han kaller et tilfluktssted for demokrati i et land som har gått fra vettet.

Pashas arbeid – og hans besettelse av å ta opp alt på bånd, til og med sine egne innrømmelser om ensomme kvelder i den toromsleiligheten han deler med hunden Nebraska og rundt 400 nøye fargekodede bøker – danner grunnlaget for en fantastisk regidebut, formet og støttet av den København-baserte amerikanske dokumentaristen, regissøren og manusforfatteren David Borenstein.

Via en forespørsel i sosiale medier etter noen som er villig til å avsløre militariseringen av russisk utdanning i kjølvannet av invasjonen av Ukraina – utvikler dette seg til et risikabelt, men målrettet prosjekt for å gjøre noe for å avsløre den hatbølgen som omfavner det russiske samfunnet. Alt mens Putins propaganda skaper et offerkompleks i et land hvis hær bringer ufattelig mye elendighet og vold til nabolandet sitt.

Kollektiv galskap

Pashas gradvise oppvåkning til det forferdelige ved å leve i et samfunn som er på vei inn i kollektiv galskap – alt under dekke av sovjetisk patriotisme – er vevd inn i hans hverdagslige opptak av undervisningstimer der lærerne blir bedt om å lese forberedte tekster som beskylder ukrainske «nynazister» for å true Russland. Og der en historielærer med grått ansikt nevner Lavrentij Berija – Stalins morderiske sjef for det hemmelige politiet – som en av sine favorittfigurer fra historien.

Hvis du ser én dokumentarfilm i år, bør det være Mr Nobody Against Putin.

Han knytter dype emosjonelle bånd til mange . . .

Kjære leser.

For å lese videre, opprett ny fri leserkonto med din epost,

eller logg inn om du har gjort det tidligere.(klikk på glemt passord om du ikke har fått det på epost allerede).

Velg evt abonnement





Følg redaktør Truls Lie på X(twitter) eller Telegram