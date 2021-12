Når naturovergrep blir normalen

Naturtro Redigert

ØKOLOGI : Naturtro åpner med en reise gjennom et Norge som er overtatt av vindmølleparker og laksefarmer. Er forvitringen av naturen blitt til en normalisert vold – helt i tråd med kolonialismens logikk?

Den rikholdige og imponerende utgivelsen Naturtro, redigert av Nina Ossavy og Marius Kolbeinstvedt, springer ut av kunstnerkollektivet CAN (Concerned Artists Norway). Boken trer i stedet for en kunstfestival planlagt i 2020 med tittelen Decolonizing nature, som ble avlyst på grunn av koronakrisen. I sentrum står altså avkoloniseringen av naturen som prosjekt, krav, problem og utopi. Som festival i bokform dreier det seg om noe mellom en kunstbok, full av dikt og bilder, en essaysamling og et kollektivt manifest.

Enhver motstander blir stående som en slags Don Quijote, som kjemper for uoppnåelige og utdaterte idealer.

Ordspillet i den elegante tittelen Naturtro viser til en troskap mot natur omgivelsene, en intim kontakt og identifikasjon. Boken viser en radikal kritikk av rådende naturfremstillinger som dominerer i praksis: kolonisatorens tilnærming, der landskaper, dyr og planter blir betraktet som ren eiendom og blotte ressurser.

Kjenner vi naturen?

Erland Kiøsterud s tvisynte og tankevekkende essaybidrag kartlegger en rekke alternative måter å forstå naturen på, fra ulike teoretikere og med henvisning til utenomeuropeiske tradisjoner, slik som . . .